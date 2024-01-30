Розширення програми "єОселя": тепер можна купувати будинки, дуплекси і таунхауси

Відсьогодні за програмою “єОселя” можна купувати приватні будинки і таунхауси: як подати заявку.

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Набули чинності зміни до умов отримання пільгових іпотечних кредитів за програмою "єОселя", завдяки чому позичальники вже можуть купувати не тільки квартири, а й житлові будинки або таунхауси.

Як зазначили на порталі "Дія", програма доступного кредитування від держави єОселя масштабується. Відтепер українці зможуть придбати за програмою не лише квартири, а й приватні будинки, дуплекси і таунхауси.

Зазначається, що розмір житла має не перевищувати 62,5 кв. метра на одну людину, плюс 21 кв. метр на кожного наступного члена сім’ї. Будинок має бути зведений не більш ніж 3 роки тому.

Також варто взяти до уваги, що дачні та садові будинки недоступні для оформлення іпотеки.

"Крім того, додали ще одне оновлення — для ветеранів війни, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їхніх сімей вибір житла став ширшим. Вони можуть придбати квартиру під 7% річних у Києві та обласних центрах у будинках віком до 10 років. Або ж у будівлях будь-якого віку в інших населених пунктах — районних центрах, невеликих містах та селах", - пояснюється в додатку "Дія".

Ця умова також діє для військовослужбовців за контрактом, силовиків, педагогів, медиків та науковців — вони можуть узяти кредит під 3% річних.

Як купити приватний будинок за програмою "єОселя"

Щоб отримати вигідні умови кредитування на житло за програмою "єОселя", необхідно подати заяву в застосунку Дія. Для цього треба:

авторизуватися у застосунку;

у меню Сервіси вибрати єОселя і натиснути Почати;

вибрати категорію покупця;

вказати інформацію в заяві (сімейний стан, дані про дітей, житлову нерухомість, дохід тощо);

далі уточнити дані про житло, яке хочете придбати;

вибрати один або декілька банків, у які хочете надіслати заяву на розгляд, щоб отримати попереднє рішення щодо суми можливого кредиту;

перевірити, підписати та відправити заяву.

Після опрацювання заяви отримаєте сповіщення від вибраного банку чи банків про попереднє рішення щодо видачі кредиту.

Як зазначила у Facebooк Перший віцепрем’єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко, тепер стала доступна іпотека на приватні будинки в один клік.

"Тобто у сумі сім'я з трьох осіб може отримати кредит на будинок площею до 104,5 кв. метрів. Вона може бути й більшою, якщо родина під час першого внеску покриє також різницю між граничною та реальною квадратурою", - пояснила Свириденко.

Окрім цьоговіцепрем’єрка анонсувала "ще одну хорошу новину" за програмою, яку слід чекати вже незабаром.

"Сподіваємося, парламент підтримає законопроєкт, який дозволить робити перший внесок за «єОселю» коштом житлового сертифіката єВідновлення", - додала чиновниця.

Програма "єОселя" запрацювала в жовтні 2022 року. За цей час вже 6916 українських родин придбали власні домівки на понад 10,4 млрд грн. На першому етапі пільгова іпотека зі ставкою 3% була доступна для окремих категорій українців — військовослужбовців за контрактом, захисників України, силовиків та членів їхніх сімей, а також медиків, педагогів, науковців, які працюють у державному та комунальному секторах.

Із серпня минулого року програма масштабувалася — і пільговий кредит на квартиру під 7% став доступний для ветеранів війни та членів їхніх сімей; учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни; членів сім’ї загиблих військових; внутрішньо переміщених осіб, а також для всіх українців, які не мають власного житла.

"У планах уряду на 2024 рік видати 12 тисяч житлових кредитів, у 2025 році – 23 тисячі на загальну суму 56,6 млрд грн. Задля цього Мінекономіки разом з «Укрфінжитлом» та банками-партнерами працюють над тим, щоб зробити програму єОселя максимально доступною для широкого кола громадян, розширивши можливості для кредитування об’єктів нерухомості. Відсьогодні, позичальники вже можуть купувати не тільки квартири в багатоквартирних будинках, а й приватні будинки або таунхауси», - наголосила Перший віце-прем'єр-міністр.