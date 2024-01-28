Ипотека "єОселя": кому чаще всего отказывают

Чаще всего большие риски при оформлении ипотеки "єОселя" банк видит в нестабильности доходов потенциального участника программы.

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Из общего количества заявок на участие только 15% доходят до заключения кредитных соглашений по программе льготной ипотеки "єОселя". Об этом свидетельствуют данные компании «Укрфинжилье» за 2023 год: на ипотеку было подано более 20 тыс. заявок, а оформлено из них – всего 6 тысяч сделок.

По данным компании, в рамках государственной программы кредитования «єОселя» запланировано выдать около 12 000 ипотек в этом году - это вдвое больше ипотек, чем в прошлом.

Инфографика: Укрфинжилье

Как отмечают риелторы, основанием для отказа чаще всего становится неспособность клиентов доказать свою платежеспособность, а также наличие отрицательной кредитной истории.

Даже льготным категориям сложно доказать свою способность оплачивать ссуду, пояснила в комментарии Delo.ua директор первого ипотечного агентства недвижимости DODOMU Ирина Шапка. По ее словам, банк хочет знать, насколько стабильны могут быть доходы участника программы в будущем.

Например, военный или полицейский, который подается на "єОселю", имеет достаточную зарплату, но если у него двое детей и жена не работает, или в декретном отпуске, тогда на положительный ответ от банка шансов мало.

За отрицательную кредитную историю, по убеждению риелторов, можно побороться, если предоставить банку объяснение по долгам.

"Случается, что клиент - военный - пришел в банк, его проконсультировали, обещали дать ссуду, он предоставил все справки, выбрал объект, внес залог, а в банке в итоге в кредите отказали, сославшись на то, что когда-то были просрочены оплаты по другому кредиту. Оказывается, клиент пошел служить в Нацгвардию, был в горячей точке и в течение 7 месяцев платежи действительно были просрочены. Но часть средств он погасил, когда вернулся", - объяснила риелтор.

Кроме того, у многих украинцев исчезает желание брать ипотеку, когда им показывают расчеты по сопутствующим расходам на налоги и оформление кредита.

Случается часто, что банки не дают объяснений об отказах в участии по программе "єОселя". Читайте об этом в реальных кредитных историях, которые Delo.ua собрало в статье "Как работает ипотека по программе "Еселя": отзывы, преимущества и недостатки".

В общей сложности по итогам 2023 года кредитный портфель "єОселі" почти достиг рекордного объема довоенного ипотечного кредитования. За прошедший год было выдано 5855 кредитов на 8,85 миллиардов гривен.