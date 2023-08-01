Стартовал новый этап программы доступной ипотеки "єОселя": кто может получить кредит на жилье

1 августа стартовал новый этап программы доступной ипотеки на жилье єОселя. Теперь подать заявку на участие в программе могут ветераны войны, участники боевых действий, ВПЛ и граждане, не имеющие собственного жилья больше нормативной площади.

Об этом сообщает "Правительственный портал".

Отмечается, что 1 августа вступили в силу принятые Правительством изменения в Постановления КМУ №856.

Кто может получить кредит

По новым условиям кредит на жилье под 7% могут получить:

ветераны войны и члены их семей; участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, семьи погибших (умерших) ветеранов войны, а также семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины;

внутренне перемещенные лица;

другие граждане Украины, не имеющие собственной жилой недвижимости или в собственности которых меньше 52,5 кв. метра для семьи с одного человека (одинокое лицо) и дополнительно 21 кв. метр – на каждого следующего члена семьи.

При этом условия участия в доме для военнослужащих, силовиков, медиков, педагогов и ученых при этом остаются неизменными. Они могут получить льготную ипотеку под 3% годовых.

На какую недвижимость дают ипотеку

Программа ориентирована на первичный рынок недвижимости, чтобы добиться максимального мультипликативного эффекта для роста экономики страны. Приобрести квартиру можно будет только в доме не старшем трех лет или возводимом.

Квартиру можно выбрать по следующим параметрам:

в доме не старше трех лет;

в здании, возводимом аккредитованным банком-партнером застройщиком (список доступен на сайтах банков).

Требования к нормативной площади и предельной стоимости при этом сохраняются: не более 52,5 кв.м на одного плюс 21 кв.м. на каждого следующего члена семьи.

В программе принимают участие 5 банков-партнеров: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк и Sky Bank. С начала работы єОселя они выдали более 3 млрд грн кредитов. Благодаря этому более 2,2 тысяч украинских семей уже приобрели собственное жилье.

Подать заявку на участие в программе можно на платформе Дія.

Отметим, к концу 2023-го года приобрести жилье по программе єОселя смогут 10 тысяч украинцев. Такой показатель заложен в финансовый план "Укрфинжилла"

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