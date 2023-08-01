Стартував новий етап програми доступної іпотеки "єОселя": хто може отримати кредит на житло

1 серпня стартував новий етап програми доступної іпотеки на житло “єОселя”. Відтепер подати заявку на участь в програмі можуть ветерани війни, учасники бойових дій, ВПО та громадяни, які не мають власного житла, більшого за нормативну площу.

Про це повідомляє "Урядовий портал".

Зазначається, що 1 серпня набули чинності ухвалені Урядом зміни до Постанови КМУ №856.

Хто може отримати кредит

За новими умовами кредит на житло під 7% можуть отримати:

ветерани війни та члени їх сімей; учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, а також сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України;

внутрішньо переміщені особи;

інші громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості або у власності яких менше, ніж 52,5 кв. метра для сім’ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 кв. метр – на кожного наступного члена сім’ї.

При цьому, умови участі в єОселі для військовослужбовців, силовиків, медиків, педагогів та науковців при цьому залишаються незмінними. Вони можуть отримати пільгову іпотеку під 3% річних.

На яку нерухомість дають іпотеку

Програма орієнтована на первинний ринок нерухомості, аби досягти максимального мультиплікативного ефекту для зростання економіки країни. Придбати квартиру можна буде лише в будинку не старшому трьох років або такому, що зводиться.

Квартиру можна обрати за такими параметрами:

у будинку не старшому трьох років;

у будинку, що зводиться акредитованим банком-партнером забудовником (перелік доступний на сайтах банків).

Вимоги щодо нормативної площі та граничної вартості при цьому зберігаються: не більше 52,5 кв.м на одного плюс 21 кв.м. на кожного наступного члена сімʼї.

Наразі в програмі беруть участь 5 банків-партнерів: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк та Sky Bank. Від початку роботи єОселі вони видали понад 3 млрд грн кредитів. Завдяки цьому більш, ніж 2,2 тисячі українських родин вже придбали власне житло.

Подати заявку на участь у програмі можна на платформі Дія.

Зауважимо, до кінця 2023-го року придбати житло за програмою "єОселя" зможуть 10 тисяч українців. Такий показник закладено в фінансовий план "Укрфінжитла"

Джерело фото: ua.depositphotos.com