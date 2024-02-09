В прошлом году украинские банки выдали в пять раз больше ипотечных кредитов, чем в 2022 году.

В 2023 году украинские банки предоставили 6114 ипотечных кредитов на общую сумму 9,1 млрд. грн. По сравнению с прошлым годом объем выдачи ипотечных кредитов увеличился почти в пять раз, а количество сделок выросло втрое.

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Об этом сообщили в Нацбанке Украины.

На региональном уровне в 2023 году лидирующие позиции по количеству выданных ипотечных кредитов заняли Киев и Киевская область с 2664 сделками на сумму 4,5 млрд грн, что составляет 50% всех кредитов по стране.

За ними следуют Львовская область с 314 договорами на сумму 518 млн грн, Ровенская область с 344 договорами на 461 млн грн и Винницкая область, где было заключено 304 договора на общую сумму 455 млн грн.

Согласно сообщению, в декабре о выдаче ипотек сообщили 8 банков, при этом большинство кредитов было взято на покупку жилья на вторичном рынке, хотя доля сделок на первичном рынке также возросла.

Ключевым фактором развития ипотечного сегмента продолжает быть льготное кредитование в рамках программы "єОселя".

В НБУ отметили, что средневзвешенная эффективная ставка по ипотеке в декабре осталась неизменной по сравнению с ноябрем и составила 7,6%, что ниже показателя декабря 2022 года, который был 8,3%.

В Минэкономики добавили, что с начала старта программы "єОселя" более 7 тыс. семей получили 10,7 млрд гривен ипотечных кредитов. Только в течение первой недели февраля украинцы получили по программе "єОселя" 144 кредита на 232 млн грн.

Кредиты под 3% были выданы 80 военнослужащим и силовикам, 11 педагогам, 10 медикам и 1 ученому.

Кредиты под 7% получили 37 украинцев, не имеющих собственного жилья и 5 ВПЛ.

В Министерстве добавляют, что оформить кредит по программе "єОселя" можно в 7 банках: Сбербанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк и Sense Bank.

Напомним, новая государственная программа доступного кредитования для украинцев "єОселя" заработала 3 октября 2022 года. Сначала присоединиться к программе могли только льготные категории – в первую очередь военные и бюджетники. Но с 1 августа 2023-го правительство расширило программу – теперь участники боевых действий, ветераны, переселенцы, других граждан, не имеющих в собственности жилья или желающих увеличить его площадь могут получить кредит под 7%.

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