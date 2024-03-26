Все о жилищных программах для военных: как работают очереди, субвенции и ипотеки

В очереди на жилье находятся десятки тысяч украинских военнослужащих. Delo.ua выяснило, какие реальные возможности получения жилья для военных, кто имеет первоочередное право на получение квартиры от государства, а также льготные условия на получение ипотеки для защитников.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

Жилье и военные до недавнего времени в Украине были сложно сочетаемые понятия. Хотя по закону военным с семьями выделяли служебные помещения, получить жилье для постоянного проживания было на грани фантастики. Силовики годами простаивали в квартирных очередях, живя в казармах и общежитиях. Также не принято было выдавать ипотеку военным (как и морякам) – из-за рисков невозврата ссуды.

По расчетам Минобороны, еще до полномасштабного вторжения требовалось около 78 лет для обеспечения жильем военных очередников. В 2021 году на квартирном учете состояло 45 тысяч военных. Часто представители ВСУ добровольно отказывались от очереди, считая вариант получения собственной квартиры от государства безнадежным.

Только в результате войны начали появиться программы, позволяющие военным получить или купить квартиру по льготным условиям.

По общему правилу военнослужащие срочной службы и призванные на службу во время мобилизации, размещаются в казармах согласно Уставу внутренней службы ВСУ . За ними сохраняется жилье, которое они занимали до призыва. Они не могут быть сняты с учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий (п.1 ст.12 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» ).

Жилье для военных: кто имеет право на квартиру от государства

Обеспечение жильем военнослужащих и членов их семей регулируется Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» (п.3 ст. 12). Средства на такое жилье выделяются из госбюджета в порядке, определенном Кабинетом министров, в частности Постановлением № 1081 от 3 августа 2006 г.

По словам военного адвоката, руководителя АБ "Панфилова и Партнеры" Дарьи Панфиловой, этот порядок определяет механизм обеспечения жильем военнослужащих - лиц офицерского (в том числе проходящих службу по призыву), старшинского и сержантского, рядового состава (кроме срочников) ВСУ, других образованных в соответствии с законами военных формирований, правоохранительных органов спецназначения и Госспецтрансслужбы, Госспецсвязи, разведывательными органами, должности в которых комплектуются военнослужащими, в том числе уволенных в запас или в отставку, оставшихся состоять на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в воинских частях после увольнения и членов их семей.

Также программы по выделению жилья рассчитаны на следующие категории военнослужащих:

военные, имеющие выслугу на службе более 20 лет, и членам их семей.



военные, получившие первую или вторую группу инвалидности в результате участия боевых действий;

члены семей погибших за Украину воинов;

участники боевых действий ВПЛ;

участники боевых действий территории других государств;

лица с инвалидностью в результате войны I и II групп;

члены семей умерших участников боевых действий на территории других государств;

участники Революции достоинства.

Государственные программы для военных. Кто имеет первоочередное право на жилье

В перечне лиц, на которые распространяется действие Закона о статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты, есть как участники боевых действий, так и лица с инвалидностью в результате войны и ветераны войны. Согласно п. 14 ст. 12 этого закона им предоставляется право на первоочередное обеспечение жильем в случае, если они нуждаются в улучшении жилищных условий.

Участники боевых действий с ранением, контузией или увечьем при исполнении военной службы, обеспечиваются в течение двух лет со дня взятия на квартирный учет за счет жилой площади, передаваемой министерствами, органами центральной исполнительной власти, предприятиями и учреждениями в распоряжение местных советов и администраций. А лица с инвалидностью I группы из УБД на территории других стран – в течение 1 года.

Участники боевых действий могут претендовать на получение жилья при наличии следующих оснований:

проживание в помещении, не отвечающем санитарно-техническим требованиям – это подтверждается актом обследования состояния здания, техпаспортом с указанием износа помещения, документами, подтверждающими необходимость проведения капремонта;

если нынешнее жилье меньше установленного законом размера;

наличие тяжелых форм заболевания, в связи с чем военнослужащий не может проживать в коммунальной квартире;

проживание в общежитии или по договору поднайма в домах государственного жилищного фонда;

проживание не менее 5 лет в квартире по договору аренды в домах.

Во внеочередном порядке в случае необходимости улучшения жилищных условий помещения предоставляются лицам, которые:

уволены с военной службы и признаны лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии или увечья полученного при исполнении службы;

семьи военнослужащих, погибших или пропавших без вести во время исполнения воинских обязанностей - по месту их пребывания на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

военнослужащие, которые находятся в «квартирной очереди», уволенные со службы, в запасе, или отправлены в отставку по возрасту или состоянию здоровья.

Жилищные программы для военных: очередь и субвенции – как это работает

Министерство по делам ветеранов сегодня ведет четыре государственных программы по улучшению жилищных условий – это субвенции для разных категорий граждан-участников боевых действий.

По словам первого заместителя Министра по делам ветеранов Александра Порхуна, в 2024 году Минветеранов уже завершило раздел субвенций на выплату денежной компенсации для приобретения жилья по четырем бюджетным программам в объеме 5,7 миллиарда гривен.

«Это целевые средства, на которые можно приобрести только жилье. После приобретения лицо должно его приватизировать. В дальнейшем органы местного самоуправления отчитываются нам, что такое лицо уже не нуждается в жилье. По решению правительства с 2022 г. этой субвенцией можно воспользоваться по всей территории Украины по месту регистрации. Срок реализации средств для приобретения жилья – полгода после отмены военного положения», – пояснил Порхун в эфире национального телемарафона.

В расчете на 5,5 млрд грн компенсацию за жилье в этом году должно получить около 2500 человек от общей потребности в 5000 на текущий год. Это в частности:

лица с инвалидностью 1 и 2-й группы из числа участников АТО/ООС и семьи погибших - на эту категорию предусмотрено 3 млрд грн (программа согласно Постановлению Кабмина № 719).

ВПЛ из числа участников боевых действий и лица с инвалидностью 3-й группы – предусмотрено, 2,3 млрд грн ( Постановление КМУ № 280 ).

лица с инвалидностью 1 и 2 группы из числа участников боевых действий на территории других государств – предусмотрено 400 млн грн (Постановление КМУ №216).

Отдельная программа, регулируемая правительственным постановлением №206, касается обеспечения жильем участников Революции достоинства.

Всем категориям заявителей предоставляется жилищный сертификат – цифровой документ, по которому государство обязуется профинансировать выбранное жилье. Вариант покупки жилья можно выбирать самостоятельно – инвестировать в новостройку или купить на вторичном рынке.

После распределения субвенций в местные бюджеты в соответствии с поданными потребностями выплата денежной компенсации за жилье осуществляется получателям на специальные счета. После получения средств лица могут приобрести жилые помещения, которые они предварительно избрали самостоятельно.

«До 15 апреля регионы должны сформировать и предоставить сведения о нуждающихся в жилье Министерству по делам ветеранов. Приблизительно в июне начнется распределение этих средств по регионам», – отметила народный депутат Ирина Борзова.

Главным условием получения государственной компенсации на покупку жилья является взятие на квартирный учет. Решение об этом принимает исполнительный комитет местного совета.

На сегодняшний день в общей очереди на жилье находится 35 тысяч ветеранов войны.

С заявлением о взятии на квартирный учет следует обратиться в ЦНАП по месту жительства. В течение 30 дней исполнительный комитет местного совета принимает решение и дает заявителю письменный ответ, а также номер в очереди, пояснила депутат.

«Жилье могут предоставлять не только по государственным программам, это могут делать органы местного самоуправления. Важно, чтобы наряду с господдержкой местные власти по возможности принимали программы поддержки и выделяли средства из местного бюджета на поддержку ветеранов», – считает Борзова.

Депутат отметила, что лица с инвалидностью, ветераны, получившие контузию или инвалидность в результате боевых действий, должны получить жилье или денежную компенсацию в течение двух лет с момента взятия на квартирный учет.

Постановление №280: жилье для военных переселенцев

Впрочем, оформление государственных программ – всегда нелегкое дело. Вот как, например, работает достаточно популярная программа по постановлению КМУ №280 "Вопросы обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины".

В случае согласия на получение выплат, военнослужащий, отталкиваясь от суммы субвенции, начинает искать квартиру, открывает счет, на который должны поступить выделенные деньги по 280 постановлению. При этом риелторы советуют открывать счета в том же месте, где покупается жилье.

Подать документы в банк следует накануне подписания договора о купле-продаже. Если органы соцзащиты находятся в другом городе, лучше договориться о согласовании документов по электронной почте – от этого зависит скорость выдачи средств.

Как рассказала в комментарии Delo.ua президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха, оформление сделки в этом случае не такое дорогостоящее, как, например, по программе "єОселя". Но процедура имеет свои особенности, поскольку требует участия органов соцзащиты.

В частности, после подписания соглашения о купле-продаже документы следует немедленно подать в органы соцзащиты и банк, уполномоченный госпрограммой.

"Возникает момент, когда право собственности на жилье перешло к покупателю, а средства покупатель не получил, потому что государство еще не выделило. Эта пауза может продолжаться от одного до пяти рабочих дней", - объяснила риелтор.

Поэтому если военнослужащий получает субвенцию по постановлению №280 в одном регионе, а покупает квартиру в другом – это проблема. Необходимо по завершении соглашения документы-оригиналы привезти в соцстрах на согласование. Только после этого у банка снимается ограничение и начинается выплата денег.

"Если это Житомир – Киев, еще можно успеть за день. Но был случай, когда это был Харьков – Киев, и ситуация с выдачей средств была на грани. Если с соцстрахом договорились – отправили им скан копии с почты нотариуса, то банк отказал." Пришлось быстро выписывать поручения к риелтору, он уехал в Харьков. Ему повезло, что в этот день не было тревог и государственные органы работали по графику. Соглашение не сорвалось - деньги перечислились на счет продавца", - объяснила Гайдамаха.

Плюсом постановления №280 является то, что если человек подпадает под льготную категорию 3% по "єОселі", можно эти две программы совмещать. К примеру, если подобрать ипотеку, если не хватает выделенных средств на покупку квартиры.

Как военному стать на квартирный учет и какие необходимы документы

Военнослужащие и члены их семей признаются нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии со статьей 34 Жилищного кодекса Украины. Так, нуждающимися в улучшении жилищных условий признаются граждане:

обеспеченные жилой площадью ниже уровня, определяемого в порядке, устанавливаемом настоящим Кодексом и другими актами законодательства Украины;

проживающих в помещении, не отвечающем установленным санитарным и техническим требованиям

которые болеют тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, в связи с чем не могут проживать в коммунальной квартире или в одной комнате с членами своей семьи. Список заболеваний утверждается центральным органом исполнительной власти;

проживающих по договору поднайма жилья в домах государственного или общественного жилищного фонда или по договору найма;

проживающих длительное время по договору аренды в домах (квартирах), принадлежащих гражданам по праву частной собственности;

проживающих в общежитиях.

Также нуждающимися в улучшении жилищных условий также признаются:

военнослужащие и члены их семей, проживающих в одной квартире по две и более семьи независимо от родственных отношений, и лица разного пола старше 9 лет, кроме супругов;

военнослужащие из числа лиц с инвалидностью в результате войны, определенных в п. 11, 12 ч.II ст. 7 Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и членах их семей;

члены семей погибших, определенные абзацами шестым и восьмым пункта 1 статьи 10 Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;

военнослужащие и члены их семей, которые были обеспечены жильем на временно оккупированных территориях.

Заявление на взятие квартирный учет подается в исполком сельского, городского или райсовета, по месту жительства, а для ВПЛ – по месту нахождения. Документ подписывают все члены семьи. Юристы рекомендуют отметить в заявлении то, что военнослужащие или члены их семей имеют льготы или право на первоочередность.

К пакету обязательных документов порядка прилагаются следующие документы:

заявление о взятии на квартирный учет;

справка с места жительства о составе семьи и прописке (форма 3, выдает ЖЭО);

копия удостоверения УБД/инвалида войны/члена семьи погибшего;

справки о том, находятся члены семьи на квартирном учете по месту работы (в исполнительном комитете местного Совета);

копии паспорта (свидетельства рождения) и идентификационного кода всех членов семьи.

Кроме того, в зависимости от основания постановки на учет могут потребоваться:

акт обследования жилищных условий;

оригинал заключения врачебно-консультативной комиссии о наличии тяжелой формы хронического заболевания;

справка об участии в АТО;

копии удостоверений;

справка соцзащиты о пребывании на учете в Едином госреестре лиц, имеющих право на льготы;

копии справок о нахождении на учете в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах (для ВПЛ);

справка/выписка из решения исполкома местного совета о несоответствии жилого помещения установленным санитарным и техническим нормам;

другие документы при необходимости запрашиваются исполкомом местного совета или администрацией предприятия, учреждения, организации;

копия договора поднайма/найма жилого помещения;

копия технического паспорта квартиры или копии страниц техпаспорта дома, свидетельство о праве собственности.

Стать на учет военнослужащий может также, подав командиру воинской части рапорт, регистрируемый в службе делопроизводства части.

Вместе с рапортом представляются другие "жилищные" документы, предусмотренные специальным порядком (постановление КМУ № 1081), также выписка из послужного списка военнослужащего. Документы направляются в жилищную комиссию воинской части для принятия решения о зачислении на учет.

Как получить компенсацию за поднаем жилья?

Порядок выплаты денежной компенсации военнослужащим ВСУ, Нацгвардии, Службы безопасности, разведывательным органам, военнослужащим, откомандированным в Министерство образования и науки за поднаем ими жилых помещений, утвержден постановлением КМУ № 450.

Для получения компенсации за поднаем жилья военнослужащий представляет рапорт командиру воинской части, а также документы согласно перечню, установленному Порядком выплаты денежной компенсации военнослужащим за поднайм жилья и его аренду, в частности:

копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины военнослужащего и членов его семьи;

копии документов, удостоверяющих регистрацию в Госреестре физлиц – налогоплательщиков военнослужащего и членов его семьи;

выписка из Госреестра вещных прав на недвижимое имущество из БТИ об имуществе, принадлежащем военнослужащему и членам его семьи;

копии справок о регистрации места жительства, выданные органом регистрации, на военнослужащего и каждого члена его семьи, проживающего вместе с ним (военнослужащие частей, дислоцировавшихся в населенных пунктах, на вмеренно оккупированной территории и которые перемещенные с мест предварительной дислокации, представляют справку о составе семьи, выданную командиром части);

копии свидетельств о регистрации актов гражданского состояния (о браке, расторжении брака, о рождении детей), документов, подтверждающих родственные отношения;

заверенную копию справки об обеспечении жильем с предыдущего места прохождения военной службы, выданную квартирно-эксплуатационной службой Минобороны, Нацгвардии, подразделением СБУ, разведывательными органами, Госпогранслужбы, Госспецсвязи, Госспецтрансслужбы, кроме лиц, прибывших с Украины и временно оккупированных населенных пунктов.

Денежная компенсация выплачивается со дня регистрации представленного в установленном порядке рапорта на имя командира части. Кроме того, для получения компенсации регистрация места жительства военных и членов их семей по месту прохождения военной службы не обязательна.

В то же время, компенсация для обеспечения жильем военным не предоставляется при условии:

наличия у военнослужащего или членов его семьи жилья, отвечающего санитарным и техническим требованиям, площадь которого превышает минимальные нормы, или же является обеспечение служебным жильем, жилым помещением для постоянного проживания, или проживание военнослужащего в специально приспособленной казарме или общежитии, в населенных пунктах по месту прохождения военной службы и в непосредственной близости от места прохождения службы, что позволяет ежедневно прибывать к месту ее прохождения. Список населенных пунктов определяется Минобороны, МВД, МОН, СБУ, разведывательными органами, Администрацией Госспецсвязи, ГКА и Управлением государственной охраны;

несдачи служебного жилого помещения (в том числе в общежитии) по предварительному месту прохождения военной службы, кроме лиц, прибывших с временно оккупированной территории и населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют;

искусственного ухудшения военнослужащим жилищных условий путем обмена занимаемого помещения, его порчи или разрушения, отчуждения пригодного и достаточного по размеру для проживания жилого дома, а также в результате изъятия жилого помещения, используемого для осуществления хозяйственной деятельности промышленного характера, в населенных пунктах – в течение пяти лет с момента совершения подобных действий.

Ипотека єОселя: почему одни военнослужащие платят 3%, а другие - 7%

Для военнослужащих ВСУ по контракту, как и для других категорий силовых ведомств, ставка по ипотеке "єОселя" составляет 3% годовых. Для участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ и всех других украинцев без собственного жилья – 7%. Таким образом, государство пытается стимулировать переход на контракт. При этом, если у военнослужащего истекает контракт, его 3% превращаются в 7%.

Минимальный начальный взнос по обеим программам – 20%, а срок кредита – 20 лет.

Чтобы претендовать на ипотеку, военнослужащий должен отвечать определенным критериям:

возраст от 18 до 70 лет на дату оформления кредита;

быть платежеспособным,

не иметь собственного жилья или оно менее 52,5 кв. м плюс 21 м на каждого следующего члена семьи;

если жилье заявителя находится в районе боевых действий или на временно оккупированной территории;

не быть вовлеченным в другие государственные программы по обеспечению жильем.

Также военные могут воспользоваться программами компенсации процентов в некоторых регионах Украины. За последний месяц ряд обладминистраций заявили, что частично будут компенсировать ставки по программе "єОселя". Банки-участники заключили договоры с рядом ОГА и местными властями.

На сегодняшний день уже в семи регионах доступны программы частичной компенсации ипотечных кредитов в пределах "Осели". Местные власти Закарпатской, Одесской, Львовской, Черновицкой областей и города Кривого Рога компенсируют представителям отдельных категорий заемщиков проценты по кредиту. Николаевские областные и Тернопольские местные власти частично возмещают первый взнос.

Такая помощь направлена преимущественно на военнослужащих ВСУ, лиц с инвалидностью в результате войны, участников боевых действий, ветеранов или освобожденных из российского плена. Каждый из регионов, уже присоединившихся к программам компенсаций, выбрали собственный формат помощи с покупкой жилья по программе "єОселя":

Закарпатье: компенсация 3% годовых военнослужащим ВСУ по контракту и лицам с инвалидностью в результате войны;

Одесщина: компенсация 3% военнослужащим ВСУ по контракту и силовикам;

Львовщина: компенсация 3% контрактникам и силовикам, ветеранам войны и участникам боевых действий, лицам с инвалидностью в результате войны;

Буковина: компенсация 3% военнослужащим ВСУ по контракту и силовикам, ветеранам войны и УБД, лицам с инвалидностью в результате войны и ВПЛ;

г. Кривой Рог: компенсация 3% военнослужащим ВСУ и силовикам;

Николаевщина: частичное возмещение первого взноса военнослужащим ВСУ, которые находились в плену РФ в результате войны;

г. Тернополь: частичное возмещение первого взноса контрактникам и силовикам.

По словам риелторов, "єОселя" очень популярна среди военных. Заемщики с февраля 2024 года могут покупать не только квартиры, но и жилые дома или таунхаусы.

Впрочем, как отметила в комментарии Delo.ua Ирина Шапко из ипотечного агентства недвижимости DODOMU, для самих военнослужащих непонятно, почему льготные условия ипотеки для контрактников и срочников отличаются.

"Срочники чувствуют себя обиженными и не понимают, почему так: в одном окопе сидят, едят из одной тарелки, воюют бок о бок, а одним 3%, другим – 7%. У нас заемщиками выступают и те, и другие. Ведь раньше военные вообще не имели права брать ипотеку под жилье, потому что считалось риском, что они могли надолго пойти на службу и не выплачивать по процентам", - пояснила Ирина Шапка.

Нормативная площадь жилья, на приобретение которого предоставляется кредит, должна составлять для семьи с одного лица не более 62,5 кв. метра общей площади и дополнительно 21 кв. метр – на каждого следующего члена семьи. То есть семья из трех человек может получить кредит на покупку дома площадью до 104,5 кв. метра.

Подать заявку на программу можно через "Дію", данные автоматически подтягиваются из реестров. Далее послать заявку в один или несколько банков, "Дію" известит предварительное решение.

Плюсом "єОселі", кроме низкой ставки, считается, что стоимость жилья зафиксирована в гривне, на нее не будет влиять колебания курса доллара. Минусом государственной ипотеки является дорогостоящее оформление и очень ограниченный выбор квартир.

Аренда "собственного жилья" под выкуп: какие льготы для военных

В программе аренды с преимущественным правом выкупа заявлено, что принять участие в ней могут все желающие. Но лучшие условия предусмотрены для участников боевых действий и их семей, а также внутренне перемещенных лиц, состоящих на квартирном учете в Киеве (для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий) – для них арендная плата будет вдвое меньше.

Инициатор проекта КП "Финансовая компания Жилье-Инвест" предлагает для аренды с возможностью выкупа уже построенные и введенные в эксплуатацию квартиры и готовые к проживанию - с ремонтом. В квартиру можно заезжать сразу после подписания арендного соглашения – нужно только завести мебель.

Процедура оформления аренды с правом выкупа намного проще, чем в том же "еселе". Соглашение не предусматривает особой волокиты с документами. В то же время выплаты за жилье превышают стоимость ипотеки по программе "єОселя", ведь в этом случае военнослужащий будет вынужден сосредоточивать как стоимость жилья, так и его аренды.