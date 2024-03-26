В Минобороны сообщили количество желающих служить в ВСУ через систему рекрутинга

На сегодняшний день на военные вакансии, размещенные на рекрутинговых платформах, поступило около 130 000 откликов.

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Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова, передает Liga.net.

По ее словам, Минобороны продолжает сотрудничество с сайтами поиска работы.

"ВСУ на сегодняшний день является крупнейшим работодателем в Украине. По состоянию на 25 марта размещено более 10 000 вакансий и получено на них более 130 000 откликов", – сказала Калмыкова, добавив, что есть вакансии, на которые откликнулось более 50 человек.

"Удивительно часто есть такие упреки, что люди идут на, условно, тыловые должности, но это не так. Люди подаются и на должности пулеметчиков, и на должности стрелков, штурмовиков. На самом деле должность штурмовика такова, что если человек имеет предварительную подготовку и готов присоединиться к подразделению, который славится своими боевыми достижениями, это хорошая история", – сказала Калмыкова.

Также заместитель министра обороны сообщила, что в ведомстве удовлетворены сотрудничеством с центрами рекрутинга в ВСУ. По ее словам, около 350 человек обратились в центры, и более 100 из них проходят разные этапы оформления.

Ожидается, что в течение 6 месяцев 2024 года будет открыто еще 27 центров рекрутинга в украинскую армию.

Напомним, первый в Украине рекрутинговый центр открылся в феврале во Львове. Второй – 19 марта в Запорожье, третий – 20 марта в Днепре, а четвертый – 22 марта в Полтаве.

Добавим, что Минобороны Украины вводит новый алгоритм рекрутинга в ВСУ, который имеет целью заменить устаревшие подходы и предусматривает четыре этапа.

Рекрутинг для защиты Украины

Минобороны реализует проект рекрутинга в ВСУ. Инициатива призвана улучшить процессы отбора мотивированных военнослужащих.

В середине ноября 2023 года Минобороны подписало договор с агентством Lobby X. Позже к проекту "Рекрутинг" присоединились украинский сайт трудоустройства Work.ua и платформа по поиску работы robota.ua.

Также Министерство обороны договорилось с сервисом интернет-объявлений OLX.ua о привлечении к рекрутингу в ряды ВСУ.

В Министерстве указывают, что такое сотрудничество свидетельствует о росте заинтересованности вакансиями в ВСУ. Там призывают приобщаться и другие онлайн-платформы к рекрутинговому проекту.

Также в Украине начали разработку нового проекта для цифрового рекрутинга в ряды украинской армии, который будет направлен на поиск операторов дронов.

Фото: ua.depositphotos.com