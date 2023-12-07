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Работа в ВСУ: robota.ua запустила новую платформу в сотрудничестве с Минобороны
Министерство обороны Украины и генеральный директор платформы по трудоустройству robota.ua Валерий Решетняк подписали меморандум о сотрудничестве в рамках реализации проекта рекрутинга в ВСУ. Инициатива призвана улучшить процессы отбора мотивированных военнослужащих.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Как отметили в ведомстве, robota.ua стала третьей компанией, с которой Минобороны подписало такое соглашение.
Что известно о платформе "Рекрутинг для защиты Украины"
Отмечается, что robota.ua запустила отдельный спецпроект с информацией по рекрутингу и вакансиями, необходимых ВСУ.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
На сайте спецпроекта можно самостоятельно выбрать подразделение и должность, откликнувшись на вакансию, соответствующую вашему профессиональному опыту.
Как подчеркнули на платформе robota.ua, персональные данные без согласия кандидата никому не передаются . К тому же откликнуться на вакансию можно с анонимным резюме – скрывая имя, фото, контакты и бывших работодателей.
"На платформе „Рекрутинг для защиты Украины" кандидаты самостоятельно выбирают специальность, на которую они хотят мобилизоваться, предварительно ознакомившись с требованиями и деталями вакансий", – добавил Сергей Лозко, директор по инновациям robota.ua.
За последние недели количество вакансий Вооруженных Сил Украины на платформах по поиску работы и отзывам на них существенно выросло и продолжает демонстрировать положительную динамику.
"Очень приятно, что все больше компаний привлекается к нашему совместному проекту рекрутинга. Вооруженные Силы Украины сейчас нуждаются в специалистах в разных сферах. И есть много людей, которые хотят присоединиться к армии по понятному алгоритму именно туда, где их гражданский опыт будет самым востребованным. Именно поэтому мы будем и дальше развивать сотрудничество с теми компаниями на рынке рекрутинга, которые предоставляют бесплатные услуги" - подчеркнула заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.
"Для нас очень большая честь присоединиться к этому проекту. Сейчас очень важно помогать создавать в Силах обороны Украины современную систему рекрутинга и быть частью этого процесса. по логистике. В этом мы будем помогать всеми возможными силами, ведь понимаем, что сейчас все должны работать на победу", - подчеркнул генеральный директор robota.ua Валерий Решетняк.
Напомним, что в середине ноября Минобороны начало рекрутинг в ВСУ, подписав договор с агентством Lobby X. Позже к проекту "Рекрутинг" присоединился украинский сайт трудоустройства Work.ua.