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Робота в ЗСУ: robota.ua запустила нову платформу у співпраці з Міноборони
Міністерство оборони України та генеральний директор платформи з працевлаштування robota.ua Валерій Решетняк підписали меморандум про співпрацю в рамках реалізації проєкту рекрутингу в ЗСУ. Ініціатива покликана покращити процеси відбору вмотивованих військовослужбовців.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Як зауважили у відомстві, robota.ua стала третьою компанією, з якою Міноборони підписало таку угоду.
Що відомо про платформу "Рекрутинг для захисту України"
Зазначається, що robota.ua запустила окремий спецпроєкт, з інформацією по рекрутингу та вакансіями на потребу ЗСУ.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
На сайті спецпроєкту можна самостійно обрати підрозділ і посаду, відгукнувшись на вакансію, що відповідає вашому професійному досвіду.
Як підкреслили на платформі robota.ua, персональні дані без згоди кандидата нікому не передаються . До того ж відгукнутись на вакансію можна з анонімним резюме – приховавши ім’я, фото, контакти та колишніх роботодавців.
"На платформі „Рекрутинг для захисту України" кандидати самостійно обирають спеціальність, на яку вони хочуть мобілізуватися, попередньо ознайомившись з вимогами і деталями вакансій", — додав Сергій Лозко, директор з інновацій robota.ua.
За останні тижні кількість вакансій Збройних Сил України на платформах з пошуку роботи та відгуків на них суттєво зросла і продовжує демонструвати позитивну динаміку.
"Дуже приємно, що дедалі більше компаній залучається до нашого спільного проєкту рекрутингу. Збройні Сили України нині потребують фахівців у різних сферах. І є багато людей, які хочуть долучитися до війська за зрозумілим алгоритмом саме туди, де їхній цивільний досвід буде найзатребуванішим. Саме тому ми й надалі розвиватимемо співпрацю із тими компаніями на ринку рекрутингу, які надають безкоштовні послуги" - наголосила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.
"Для нас дуже велика честь доєднатися до цього проєкту. Зараз дуже важливо допомагати створювати в Силах оборони України сучасну систему рекрутингу і бути частиною цього процесу. Ми розуміємо, що Збройні Сили потребують не лише людей на передовій, а ще, наприклад, кухарів чи спеціалістів з логістики. В цьому ми будемо допомагати всіма можливими силами, адже розуміємо, що зараз усі мають працювати на перемогу", - наголосив генеральний директор robota.ua Валерій Решетняк.
Нагадуємо, що у середині листопада Міноборони почало рекрутинг до ЗСУ, підписавши договір із агенцією Lobby X. Пізніше до проєкту «рекрутинг» приєднався український сайт працевлаштування Work.ua.