- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
Міноборони розпочинає набір до ЗСУ через рекрутингові компанії
Міністерство оборони оголосило про початок проєкту з рекрутингу до лав Збройних сил України. Як ідеться в повідомленні відомства, відповідний договір підписали заступниця міністра Наталія Калмикова та голова організації Lobby X Владислав Грезєв. Зазначається, що рекрутери виконуватимуть роботу в інтересах армії безкоштовно.
"Проєкт дозволить людині обрати конкретний підрозділ на визначеній посаді, де її цивільний досвід буде найбільш корисним. В найближчий час в рамках проєкту ми плануємо підписати наступні угоди з рекрутинговими компаніями", - вказала Калмикова.
У свою чергу, Грезєв зауважив, що Lobby X має великий досвід у пошуку кадрів для ЗСУ. За його словами, армії потрібні люди різних професій – від гранатометників і мінометників, до програмістів і кухарів. Співпраця ж із Міноборони дозволить масштабувати ту роботу, яку проводила компанія.
Подивитися які вакансії зараз шукають у ЗСУ, можна за посиланням. В Міноборони при цьому додають, що ведуть переговори з низкою інших учасників ринку працевлаштування. Відомство закликає компанії, охочі взяти участь у проєкті рекрутингу, писати на електронну пошту [email protected].Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що раніше цього місяця міністр оборони Рустем Умєров затвердив концепцію військової кадрової політики Міноборони до 2028 року, що направлена, серед іншого, на гарантоване задоволення потреб ЗСУ в людях під час повномасштабної війни.
Очікуваними результатами її реалізації має стати, зокрема, функціонування дієвої системи рекрутингу до ЗСУ професійного й вмотивованого особового складу, людиноцентричний підхід до управління кар’єрою військових з урахуванням їхньої освіти, професійного розвитку, а також гендерної рівності.