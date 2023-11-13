Міноборони розпочинає набір до ЗСУ через рекрутингові компанії

Міністерство оборони оголосило про початок проєкту з рекрутингу до лав Збройних сил України. Як ідеться в повідомленні відомства, відповідний договір підписали заступниця міністра Наталія Калмикова та голова організації Lobby X Владислав Грезєв. Зазначається, що рекрутери виконуватимуть роботу в інтересах армії безкоштовно.

"Проєкт дозволить людині обрати конкретний підрозділ на визначеній посаді, де її цивільний досвід буде найбільш корисним. В найближчий час в рамках проєкту ми плануємо підписати наступні угоди з рекрутинговими компаніями", - вказала Калмикова.

У свою чергу, Грезєв зауважив, що Lobby X має великий досвід у пошуку кадрів для ЗСУ. За його словами, армії потрібні люди різних професій – від гранатометників і мінометників, до програмістів і кухарів. Співпраця ж із Міноборони дозволить масштабувати ту роботу, яку проводила компанія.

Подивитися які вакансії зараз шукають у ЗСУ, можна за посиланням. В Міноборони при цьому додають, що ведуть переговори з низкою інших учасників ринку працевлаштування. Відомство закликає компанії, охочі взяти участь у проєкті рекрутингу, писати на електронну пошту [email protected].

Нагадаємо, що раніше цього місяця міністр оборони Рустем Умєров затвердив концепцію військової кадрової політики Міноборони до 2028 року, що направлена, серед іншого, на гарантоване задоволення потреб ЗСУ в людях під час повномасштабної війни.

Очікуваними результатами її реалізації має стати, зокрема, функціонування дієвої системи рекрутингу до ЗСУ професійного й вмотивованого особового складу, людиноцентричний підхід до управління кар’єрою військових з урахуванням їхньої освіти, професійного розвитку, а також гендерної рівності.