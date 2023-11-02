Рекрутинг замість мобілізації: "Азов" набиратиме спеціалістів через Work.ua

2 листопада 12-та бригада спеціального призначення Національної гвардії України "Азов" співпрацюючи з одним із найбільших українських сайтів пошуку роботи Work.ua, розпочала рекрутингову кампанію під гаслом "Війську потрібні різні професії."

Про це стало відомо під час пресконференції бригади "Азов" спільно з Work.ua в медіа-центрі "Інтерфакс-Україна", передає кореспондентка delo.ua.

"Здебільшого люди думають про “Азов” — і про армію загалом — виключно як про героїв, які штурмують ворожі позиції. Проте велика частина військового підрозділу — це не штурмовики, а забезпечення: кваліфіковані екскаваторники, водії, дизелісти, діловоди, медики та інші", — розповідає Святослав Паламар ("Калина"), заступник командира по роботі з особовим складом 12-ї бригади спеціального призначення НГУ "Азов".

На сьогоднішній день бригада шукає спеціалістів різних напрямів, включаючи стрільців і кухарів, парамедиків та водіїв, операторів безпілотних літальних апаратів та екскаваторників. На сайті Work.ua розміщено вакансії для представників 28 різних професій з різними рівнями заробітної платні, яка коливається від 25 000 до 125 000 гривень.

Для привертання кваліфікованих фахівців, що мають відповідні навички та знання, "Азов" спільно з креативною агенцією Banda розпочав рекрутингову кампанію. Один з ключових етапів цієї ініціативи - розгляд кожної позиції як вакансії. Також, було прийнято рішення включити компанію Work.ua у проєкт, оскільки на їхньому сайті щодня шукають нові можливості близько 450 тисяч користувачів.

"Для нас це можливість показати: рекрутинг до війська може відбуватися професійно і цілеспрямовано, а не через вручення повісток на блокпостах. Через неефективну систему набору досвідчені спеціалісти опиняються в окопах, а в той самий час висококваліфіковану роботу виконувати нікому. Людина мусить розуміти, що армія — це теж робота. А військо — теж роботодавець. Там, як і всюди, потрібні мотивовані та кваліфіковані люди", - сказав співзасновник та СЕО Work.ua Артур Міхно.

Як відбуватиметься рекрутмент до "Азову"

Процес рекрутування до "Азову" організований наступним чином: на сайті Work.ua доступні актуальні вакансії, на які можна відгукнутися. Якщо кваліфікація відповідає вимогам роботодавця, рекрутер "Азову" зв'язується з кандидатом для проведення співбесіди, яка проводиться в місцевому рекрутинговому центрі.

У разі успішного проходження всіх етапів відбору, рекрутер "Азову" допоможе кандидату пройти військово-лікарську комісії та тестування. Кандидати також проходять кількатижневу бойову підготовку та працюють під керівництвом високопрофесійних командирів.

Директор Banda Agency, Дмитро Адабір, пояснює, що вирішили змінити пдхід до рекрутерства і продемонструвати, що сучасна армія складається не лише зі штурмових спеціальностей.

"Кожна людина на своєму місці робить бойовий підрозділ ефективним. Так, нам потрібні артилеристи, але й нам потрібні також психологи, механіки та інші фахівці. Треба розуміти, що боєздатний підрозділ це не лише штурм", - додав "Калина".

Більше про рекрутингову кампанію 12-ї бригади "Азов" можна дізнатися за адресою http://work.ua/azov.