Командири "Азова" розповіли про свої плани після повернення в Україну: "обов'язково скажемо своє слово в бою"

Командир "Азова" Денис Прокопенко (позивний Редіс) та та заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар (позивний "Калина"), які разом з бойовими побратимами прибули до України з Туреччини, повідомили про намір повернуться на фронт.

Про це вони сказали під час спілкування з журналістами у Львові, передає "Суспільне".

"Хочу подякувати президенту, силам оборони, кожному солдату, який продовжує боронити нашу неньку, боротися з окупантом на фронті в той час, коли ми були в полоні. Це дуже великий вклад в нашу незалежність, за нашу державу, суверенітет і територіальну цілісність. Я глибоко переконаний, що армія - це командна робота і від сьогодні ми разом з вами продовжимо боротьбу, ми обов'язково скажемо своє слово в бою", - сказав Прокопенко.

Денис Прокопенко. Фото: пресслужба Офісу президента

У відповідь на питання журналістів, чи повернуться вони на фронт, Прокопенко відповів:

"Звісно, для цього ми повернулися в Україну, це наша найголовніша мета".

Командир полку "Азов" також відзначив успіхи ЗСУ на фронті.

"І найголовніше сьогодні те, що українська армія перехопила стратегічну ініціативу на лінії фронту і з кожним днем ми просуваємося в перед, знищуємо ворога, звільнюємо тимчасово окуповані території. І ми зробимо все можливе і неможливе для того, щоб прискорити цей процес і щоб війна дійшла до логічного завершення", - заявив Прокопенко.

Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар також наголосив, що він і його побратими продовжуватимуть робити свою роботу, адже вони військові і давали присягу.

"Завжди думав, як описати перебування нас в Туреччині. Спадає на думку слова відомої української поетеси, мати української поезії Лесі Українки. Це цитата і останнє речення я трохи видозмінив під нас: "Ми паралітики з блискучими очима, душею сильні, волею слабкі. За спиною у нас ростуть орлині крила, але кайданками ми були прикуті до турецької землі", - сказав він.

Захисники "Азовсталі": шлях додому

У вересні 2022 року у межах обміну вдалося звільнити 215 українських захисників, серед яких – командири з "Азовсталі". Тоді в Офісі президента Володимира Зеленського повідомили, що командири полку "Азов" перебуватимуть у Туреччині. Це було передбачено домовленостями, досягнутими з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Президент України Володимир Зеленський 7 липня прибув до Туреччини та зустрівся з лідером країни.

8 липня Зеленський заявив, що повертається в Україну з Туреччини разом з українськими військовими з "Азовсталі", які перебували там після російського полону.

Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті зможуть бути з рідними.