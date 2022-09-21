Україна внаслідок обміну повернула групу захисників Маріуполя, зокрема "азовців"

Україна 21 вересня повернула внаслідок обміну частину військовослужбовців, що потрапили в російський полон внаслідок облоги окупантами Маріуполя Донецької області, зокрема з числа бійців окремого загону спецпризначення "Азов" Національної гвардії. Про це повідомив у Telegram-каналі екс-командир "Азова" Максим Жорін.

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"Відбувся обмін полоненими, частина "азовців" вдома! Нарешті ми змогли повернути ще частину захисників Маріуполя, в тому числі бійців полку "Азов". Сьогодні ввечері відбувся обмін, якого ми так довго чекали. Обійняти своїх друзів, побратимів, які нарешті повернулись - це найкращі емоції, що тільки можуть бути! Всі деталі будуть пізніше", - написав він.

Судячи з фото, поширених у соцмережах, серед звільнених є, зокрема, парамедик Катерина Поліщук, відома за позивним "Пташка", старший сержант 36-ї окремої бригади морської піхоти Михайло Діанов, а також керівник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін.

Втім, офіційної інформації щодо кількості та складу звільнених наразі немає. Як повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерела в "Азові", обмін відбувся у Чернігівській області (вона межує з РФ).

Зазначимо, що раніше у середу Саудівська Аравія як країна-посередник повідомила про іншу частину обміну військовополоненими між Росією та Україною: до королівства було вивезено 10 іноземців, що воювали на українській стороні та потрапили до російського полону. Серед них є й "засуджені" у "ДНР" до страти.

Нагадаємо також, що 29 червня в результаті масштабного обміну з російською стороною з полону було визволено 144 захисники України, зокрема 95 тих, що перебували на заводі "Азовсталь" у Маріуполі під час облоги окупантів. Серед них було 43 "азовці".