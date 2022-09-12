Верховний суд закрив справу про "приховування" Зеленським співпраці Порошенка з Медведчуком по вугіллю

Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду 12 вересня закрив провадження у справі №9901/337/21 за позовом п'ятого президента України, депутата Верховної Ради Петра Порошенка, який просив суд визнати протиправною бездіяльність президента Володимира Зеленського через неоприлюднення ним публічної інформації, що становить суспільний інтерес.

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Як нагадується у повідомленні суду, позивач зазначав, що в інтерв’ю від 24 червня 2021 року, розміщеному в інтернеті, відповідач стверджував про наявність у нього інформації від Служби безпеки України, розвідувальних органів України або від будь-яких інших осіб, згідно якої "з терористами, сепаратистами Медведчук торгував, заробляв разом з п’ятим президентом" та "ймовірно разом з колишнім президентом вони це робили і заробляли".

Позивач просив суд визнати протиправною бездіяльність відповідача щодо неоприлюднення публічної інформації, що становить суспільний інтерес, про наявність якої він стверджував у своєму інтерв’ю, і зобов’язати його оприлюднити цю інформацію.

"Заслухавши пояснення сторін, дослідивши докази та розглянувши додаткові пояснення, КАС ВС постановив ухвалу про закриття провадження у справі. Це рішення може бути оскаржене до Великої палати Верховного суду", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що спершу КАС взагалі відомився розглядати цей позов та повернув позивачу. Однак сторона Порошенка оскаржила рішення у Великій палаті Верховного суду, яка 27 жовтня 2021 року вирішила направити позов знову до суду першої інстанції (у випадках позовів до президента таким є КАС ВС). Однак розгляд питання суд почав лише в липні 2022 року.

Окрім Зеленського, попередній президент позивався до організації журналіста-розслідувача Дениса Бігуса, який опублікував записи телефонних розмов з кремлівськими чиновниками та функціонерами на окупованих РФ територіях нардепа від нині забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука, який наразі знаходиться під арештом.

Зеленський у зазначеному інтерв’ю заявив, що оприлюднене на "плівках Бігуса" для нього не стало новиною, оскільки він отримував відповідну інформацію від СБУ та розвідки.

Зазначимо, що як Медведчук, так і Порошенко, який, на відміну від нього, знаходиться на волі, є підозрюваними у справі про поставки в кінці 2014 - на початку 2015 року вугілля з непідконтрольних територій України на підконтрольні. Слідство вважає, що дії українських діячів треба трактувати як державну зраду та фінансування тероризму. Окрім тодішнього президента та Медведчука, який не займав офіційних посад, але був куратором схеми, фігурантами справи є донецький бізнесмен Сергій Кузяра та тодішній міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.