Журналісти знайшли докази, як мільйонна ботоферма працювала на Порошенка і його "Євросолідарність"

Мільйонна ботоферма, яку нещодавно викрила і блокувала СБУ, працювала в інтересах політичної партії "Європейська Солідарність" та її лідера Петра Порошенка. Про це йде мова в журналістському розслідуванні "Апостроф-ТБ", опублікованому сьогодні.

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Медійники оприлюднили докази, що організатором ботоферми був російський IT-фахівець Віктор Майстренко, який співпрацював з нардепом Артуром Герасимовим – близьким соратником Порошенка.

Майстренко розповів, що розробив спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяло автоматизувати роботу ботоферми і масштабувати її. Так саме завдяки цьому український інтернет заполонили "порохоботи".

"Оболонка, в якій все пишеться, називається "ZennoPoster", – це програма для автоматизації дій у браузері", – цитує видання затриманого. А далі ця програма могла від імені тисяч ботів автоматично публікувати потрібну інформацію, включно з фейками і "зрадою", запрошувати друзів, коментувати, ставити "вподобайки" під постами тощо.

Ці боти і займалися веденням у соцмережах сторінок підтримки Порошенка та його політсили, та головне – критикою Зеленського. Серед свіжих тем, які поширювала ботоферма: конфлікт між Зеленським і Залужним, здача країни Путіну і олігархам, зрив призову до армії, розорення армії, фотосесія Олени Зеленської для журналу "Вог" тощо.

Як розповідає сам Майстренко, окрім роботи на "ЄС" він також продавав розроблену програму всім бажаючим. Вона коштувала 314 дол. США, і лише продаючи ліцензії, росіянин заробив близько 100 тис. доларів.

Він розповів, як потрапив в Україну в 2014-му, після того, як "засвітився" на виборах в РФ, "референдумах" в Криму та на Донбасі.

За його словами, попри заборону на перетин кордону для росіян, Майстренку допоміг Герасимов. Згодом – влаштував на роботу у свою маркетингову агенцію і поселив у квартирі, що належала колишній дружині. Саме в ній, до речі, і проводилися нещодавні обшуки.

Вже у 2015-му, створивши і розвиваючи ботоферму для Порошенка, Майстренко отримав за спрощеною процедурою від тодішнього президента громадянство України. Також – став "політичним експертом" на телеканалах екс-президента.

Нагадаємо, СБУ заявила про викриття мільйонної ботоферми на початку серпня. Відповідне обладнання було встановлене у Києві, Вінниці та Харкові.

Під час обшуків було вилучено апаратно-програмний комплекс, який забезпечував функціонування ботоферми та 5 тис. сім-карт.