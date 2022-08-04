Медведчуку продовжили арешт до 19 вересня

Личаківський районний суд Львова задовольнив клопотання прокурора Офісу генерального прокурора та продовжив депутату Верховної Ради Віктору Медведчуку строк тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, а саме до 19 вересня.

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Як ідеться у повідомленні суду, він підозрюється за частиною 2 статті 28 і частиною 1 статті 111, за частиною 2 статті 28 і частиною 1 статті 258-3 Кримінального кодексу (державна зрада та створення терористичної організації, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, що слідство так трактує те, що Медведчук у 2014-2015 роках, не обіймаючи формальних посад, був куратором схеми з постачання вугілля з непідконтрольних Україні територій на підконтрольні, узгоджуючи відповідні питання з тодішнім керівництвом України та офіційними особами Росії.

Спочатку Медведчука у цій справі відправили під домашній арешт. Зокрема, 10 січня 2022 року цей запобіжний захід було вирішено в черговий раз продовжити на два місяці, проте до закінчення цього терміну відбулося військове вторгнення Росії в Україну та заняття російськими військами, зокрема, частини території Київської області, після чого було заявлено, що Медведчук з-під домашнього арешту втік.

Проте 12 квітня було оголошено про його затримання Службою безпеки України. При цьому ще 18 березня суд вирішив заарештувати Медведчука заочно, оскільки про його долю на той момент нічого не було відомо. Останній раз арешт нардепу продовжували 9 червня - відповідно до 9 серпня.

Окрім Медведчука, підозри у цій же справі отримали донецький бізнесмен Сергій Кузяра, колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, а потім і п'ятий президент України, нині депутат Ради від "Європейської солідарності" Петро Порошенко.

Кузяра, який забезпечував організацію постачання вугілля і контролював оплату за нього, потрапив до СІЗО ще восени 2021 року, але 12 січня був випущений під домашній арешт. Щодо Демчишина ухвалено рішення про затримання та доставку до суду для обрання запобіжного заходу, якщо екс-міністр, що досі ховається за кордоном, спробує повернутися до України. Порошенко ж нині перебуває на волі під особистим зобов'язанням.

Окрім цієї справи, Медведчук звинувачуєтться у держзраді через замах на розграбування разом з нардепом Тарасом Козаком та посадовими особами Росії національних цінностей України у вигляді незаконного видобутку нафти та газу на шельфі Чорного моря в окупованого Криму. Також їм інкримінують надання керівництву РФ допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, а саме даних щодо місць дислокації військових формувань України. 2 грудня Державне бюро розслідувань оголосило про завершення розслідування цієї справи.