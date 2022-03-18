Суд заочно заарештував Медведчука

Личаківський районний суд Львова обрав депутату Верховної Ради від "Опозиційної платформи - За життя" Віктору Медведчуку, який втік з-під домашнього арешту, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

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Як повідомляє Державне бюро розслідувань, 18 березня слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого про обрання нардепу запобіжного заходу в порядку, передбаченому частиною 6 статті 193 Кримінального процесуального кодексу, тобто за відсутності самого фігуранта.

Також зазначається, що раніше слідчі ГБР та прокурори Офісу генерального прокурора вжили необхідних заходів для оголошення Медведчука у міжнародний розшук.

"Звертаємося до українців, які перебувають на території держави та за її межами: у разі наявної інформації про можливе місцеперебування Віктора Медведчука, просимо негайно повідомляти до ДБР на електронну адресу [email protected] та за телефоном +38 (044) 356 40 00 (додатковий 21 10)", - сказано також у повідомленні.

Нагадаємо, що Медведчуку 8 жовтня 2021 року було повідомлено про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 111, а також частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 258-3 Кримінального кодексу (державна зрада та створення терористичної організації, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

На думку слідства, так слід трактувати те, що Медведчук у 2014-2015 роках, не обіймаючи формальних посад, був куратором схеми з постачання вугілля з непідконтрольних Україні територій на підконтрольні, узгоджуючи відповідні питання з тодішнім керівництвом України та офіційними особами Росії. Медведчука у цій справі відправили під домашній арешт.

10 січня 2022 року цей запобіжний захід було вирішено продовжити на два місяці, проте до закінчення цього терміну відбулося військове вторгнення Росії в Україну та заняття російськими військами частини території Київської області, після чого виявилося, що Медведчук з-під домашнього арешту втік.

Нагадаємо також, що підозра за тими ж статтями була пред'явлена бізнесменові Сергію Кузярі, який забезпечував організацію постачання вугілля і контролював оплату за нього. Проте він, на відміну від Медведчука та інших фігурантів справи, вже встиг посидіти у СІЗО, але 12 січня був випущений під домашній арешт.

Окрім Кузяри та Медведчука, підозри у цій же справі отримали колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, а потім і п'ятий президент України, нині депутат Ради від "Європейської солідарності" Петро Порошенко. Щодо Демчишина ухвалено рішення про затримання та доставку до суду для обрання запобіжного заходу, якщо екс-міністр, що ховається за кордоном, спробує повернутися до України. Порошенко ж нині перебуває на волі під особистим зобов'язанням.