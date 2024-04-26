Фонд “Повернись живим” та Ribas Hotels Group проводять всеукраїнський збір на посиленя ППО

“Любиш? Донать!” – основний комунікаційний меседж кампанії від Ribas Hotels Group та БФ “Повернись живим”, який ставить за мету об’єднання українців. Найкращий вияв любові до рідного міста, села – це донат, який трансформується в захист нашого неба.

Це збір на комплексні апаратні зв’язку (КАЗи) для ППО, які пришвидшують реагування підрозділів ППО від моменту виявлення загрози до команди на її знищення з хвилин до декількох секунд.

"Ми обрали фонд «Повернись живим» для співпраці, бо це одна з найбільш відомих та довірених організацій в Україні, яка займається допомогою нашим захисникам з 2014 року. Їхня робота — це не просто закупівля техніки чи засобів для армії, але й системна підтримка, спрямована на збереження життів українських солдатів та підвищення їхньої ефективності на полі бою. Враховуючи їхній досвід та прозорість у використанні зібраних коштів, ми вважаємо цю колаборацію не тільки ефективним, але й надійним способом допомогти захистити Україну", - говорить Артур Лупашко, СЕО Ribas Hotels Group.

Артур Лупашко

КАЗи — це спеціально обладнані повнопривідні вантажівки, розроблені Фондом і військовими Протиповітряної оборони для підвищення ефективності виявлення, управління, цілевказання між підрозділами протиповітряної оборони. Фактично, це машина для операторів, яка приймає інформацію від радіолокаційних станцій та передає її засобам вогняного ураження будь-якого типу (ракетно-зенітних, радянських, американських, європейських комплексів, мобільних вогняних груп).

Ціль збору – придбати (в перший етап збору) дві таких установки загальною вартістю 15 мільйонів гривень.

Наразі вже подоланий поріг в 2 мільйони гривень.

Зізнатися в любові до рідного міста/села можна за посиланням.

Захист України для мене — це, в першу чергу, військова служба. Але також, це усвідомлення того, що кожен з нас має роль у захисті нашої держави та її майбутнього. Ми можемо допомагати різними способами: від донатів на потреби армії та цивільного населення, до волонтерства та поширення достовірної інформації. Обʼєднання зусиль, підтримка один одного, і, зокрема, фінансова підтримка фондів, як-от «Повернись живим», дозволяє кожному з нас бути частиною великої справи — захисту нашої країни. Артур Лупашко СЕО Ribas Hotels Group

У межах кампанії “Любиш? Донать!” відвідувачі мережі готелів Ribas Hotels матимуть змогу зробити донат через monobank, залишивши “бойові” чайові в ресторанах або донат безпосередньо на сайті. Заплановані різноманітні активності в соцмережах, благодійні гастро-вечері сумісно з Асоціацією Кулінарів України й ресторанною компанією Restetikа, яку очолює Андрій Магалецький, та іншими партнерами.

Ribas Hotels Group та фонд “Повернись живим” активно запрошують долучатись інфлюенсерів та зірок, а також підприємців. До проєкту доєдналися відомі діячі культури - гурти KARTA SVITU, Tember Blanche, актор Тарас Цимбалюк, художниця Сандра Самбо та інші. А також українські тревел-фотографи та відеографи: Валерія Мікульська, Нікіта Марченко, Наталія Вишнова.