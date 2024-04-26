ФДМУ знову виставив на продаж квартири Сальдо та Шелкова

Фонд держмайна України повторно виставив на продаж активи російського олігарха Михайла Шелкова і українського колаборанта Володимира Сальдо у системі Prozorro.Продажі.

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

Він нагадав, що квартири знаходяться в Одесі у престижному Приморському районі, неподалік пляжу Аркадія. Житло Шелкова розташоване у 650 метрах від Чорного моря, Сальдо – в 1,2 км.

Зазначається, що виручені від реалізації санкційного майна кошти підуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Таким чином ресурси ворогів України працюватимуть на відновлення нашої країни.

Аукціони заплановані на 25 травня.

Детальніше про санкційну нерухомість

Колишня квартира Михайла Шелкова:

Чотирикімнатна квартира площею 175,5 кв. м. Нерухомість розташована на 3-му поверсі 8-ми поверхового будинку із закритою територією у Приморському районі.

Стартова ціна — 3,76 млн гривень, посилання на торги — https://bit.ly/3wb7fOM.

Інфографіка: ФДМУ

Квартира, що була власністю Володимира Сальдо:

Квартира загальною площею 128,5 кв. м, що неподалік пляжу "Аркадія". Актив знаходиться на 8-му поверсі 18-ти поверхового будинку із закритою територією.

Стартова ціна — 1,87 млн гривень, посилання на торги — https://bit.ly/49PAQLj.

У ФДМУ наголошують, що ключовою умовою приватизації майна є зобов’язання сплатити витрати, пов’язані з підготовкою до продажу об’єкта та заборгованість за комунальні послуги.

Нагадаємо, продаж конфіскованих квартир Сальдо і Шелкова, запланований на 17 квітня, так і не відбувся, оскільки жоден учасник не подав заявки на участь у аукціоні ФДМУ.

ВАКС дозволив конфіскувати активи колаборанта Сальдо

10 листопада Вищий антикорупційний суд прийняв рішення у справі за другим позовом від Міністерства юстиції України, згідно з яким на колаборанта та колишнього члена проросійської партії "Опозиційна платформа за життя" Володимира Сальдо будуть накладені санкції у вигляді стягнення активів на користь держави.

Раніше уряд прийняв рішення про передачу основних активів колаборанта Володимира Сальдо, його колишньої дружини та доньки в управління Фонду державного майна України.

"Майно і активи зрадника Володимира Сальдо, а також його найближчих родичів, було передано в дохід держави. Тепер Фонд держмайна має забезпечити проведення державної реєстрації прав власності цих активів, а згодом приватизацію або передачу в оренду цього майна. Кошти від продажу або їх оренди мають поповнити державний бюджет України", — сказала міністр економіки України Юлія Свириденко.

Нагадаємо, у січні 2024 року до державного бюджету надійшли перші санкційні гроші у розмірі понад 32 млн грн, які будуть спрямовані на відновлення інфраструктури. Йдеться про власні кошти таких колаборантів, як Дмитро Ворон (член Ради Федерації РФ і представник тимчасово захопленої території Запорізької області), та Володимир Сальдо (так званий голови окупаційної адміністрації Херсонської області), і фінанси з підприємства російського олігарха Олега Дерипаски.

Додамо, що у лютому 2024 року ФДМУ отримав в управління акції Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату. Раніше вони належали російському олігарху Олегу Дерипасці. Крім того, в управління ФДМУ надійшли корпоративні права російського пропагандиста Дмитра Кисельова в ТОВ "Клуб Сковорода" та ТОВ "Промо.Юей".