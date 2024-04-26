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ФДМУ знову виставив на продаж квартири Сальдо та Шелкова
Фонд держмайна України повторно виставив на продаж активи російського олігарха Михайла Шелкова і українського колаборанта Володимира Сальдо у системі Prozorro.Продажі.
Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.
Він нагадав, що квартири знаходяться в Одесі у престижному Приморському районі, неподалік пляжу Аркадія. Житло Шелкова розташоване у 650 метрах від Чорного моря, Сальдо – в 1,2 км.
Зазначається, що виручені від реалізації санкційного майна кошти підуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Таким чином ресурси ворогів України працюватимуть на відновлення нашої країни.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Аукціони заплановані на 25 травня.
Детальніше про санкційну нерухомість
Колишня квартира Михайла Шелкова:
Чотирикімнатна квартира площею 175,5 кв. м. Нерухомість розташована на 3-му поверсі 8-ми поверхового будинку із закритою територією у Приморському районі.
Стартова ціна — 3,76 млн гривень, посилання на торги — https://bit.ly/3wb7fOM.
Квартира, що була власністю Володимира Сальдо:
Квартира загальною площею 128,5 кв. м, що неподалік пляжу "Аркадія". Актив знаходиться на 8-му поверсі 18-ти поверхового будинку із закритою територією.
Стартова ціна — 1,87 млн гривень, посилання на торги — https://bit.ly/49PAQLj.
У ФДМУ наголошують, що ключовою умовою приватизації майна є зобов’язання сплатити витрати, пов’язані з підготовкою до продажу об’єкта та заборгованість за комунальні послуги.
Нагадаємо, продаж конфіскованих квартир Сальдо і Шелкова, запланований на 17 квітня, так і не відбувся, оскільки жоден учасник не подав заявки на участь у аукціоні ФДМУ.
ВАКС дозволив конфіскувати активи колаборанта Сальдо
10 листопада Вищий антикорупційний суд прийняв рішення у справі за другим позовом від Міністерства юстиції України, згідно з яким на колаборанта та колишнього члена проросійської партії "Опозиційна платформа за життя" Володимира Сальдо будуть накладені санкції у вигляді стягнення активів на користь держави.
Раніше уряд прийняв рішення про передачу основних активів колаборанта Володимира Сальдо, його колишньої дружини та доньки в управління Фонду державного майна України.
"Майно і активи зрадника Володимира Сальдо, а також його найближчих родичів, було передано в дохід держави. Тепер Фонд держмайна має забезпечити проведення державної реєстрації прав власності цих активів, а згодом приватизацію або передачу в оренду цього майна. Кошти від продажу або їх оренди мають поповнити державний бюджет України", — сказала міністр економіки України Юлія Свириденко.
Нагадаємо, у січні 2024 року до державного бюджету надійшли перші санкційні гроші у розмірі понад 32 млн грн, які будуть спрямовані на відновлення інфраструктури. Йдеться про власні кошти таких колаборантів, як Дмитро Ворон (член Ради Федерації РФ і представник тимчасово захопленої території Запорізької області), та Володимир Сальдо (так званий голови окупаційної адміністрації Херсонської області), і фінанси з підприємства російського олігарха Олега Дерипаски.
Додамо, що у лютому 2024 року ФДМУ отримав в управління акції Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату. Раніше вони належали російському олігарху Олегу Дерипасці. Крім того, в управління ФДМУ надійшли корпоративні права російського пропагандиста Дмитра Кисельова в ТОВ "Клуб Сковорода" та ТОВ "Промо.Юей".