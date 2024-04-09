ФДМУ отримав в управління санкційні активи російського пропагандиста Кисельова

В управління Фонда державного майна України (ФДМУ) надійшли корпоративні права російського пропагандиста Дмитра Кисельова в ТОВ "Клуб Сковорода" та ТОВ "Промо.Юей".

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Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

Він зазначив, що обидві компанії займались організацією фестивалю Jazz Koktebel і нагадав, що 4 березня Вищий антикорупційний суд України конфіскував активи "журналіста" на користь держави.

Також до санкційного майна додалась компанія "Атлантіс – ПАК Україна", дочірнє підприємство ПрАТ "Пентопак", яке нещодавно було передано в управління Фонду. Кінцевий бенефіціарний власник - громадянка РФ.

Крім того, за словами Коваля, серед нових санкційних активів - ринок на Херсонщині, який належав місцевому сепаратисту Георгію Кальонову.

На сьогодні ФДМУ акумулював 735 таких активів. 12 з них вже реалізовано на загальну суму більш як 32 мільйони гривень.

Зокрема, 17 квітня в системі Прозорро заплановані наступні аукціони: ФДМУ виставить на продаж одеські квартири, які належали російському олігарху Михайлу Шелкову і гауляйтеру Володимиру Сальдо.

"Майно окупантів, колаборантів та ворогів України має працювати на користь країни! Адже всі кошти від реалізації таких активів спрямовуються до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії", - підсумував голова Фонду.

Нагадаємо, у лютому 2024 року ФДМУ отримав в управління акції Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату. Раніше вони належали російському олігарху Олегу Дерипасці.

У січні повідомлялося, що до державного бюджету надійшли перші санкційні гроші у розмірі понад 32 млн грн, які будуть спрямовані на відновлення інфраструктури. Мова йшла про власні кошти таких колаборантів, як Дмитро Ворон (член Ради Федерації РФ і представник тимчасово захопленої території Запорізької області), та Володимир Сальдо (так званий голови окупаційної адміністрації Херсонської області), і фінансах з підприємства російського олігарха Олега Дерипаски.