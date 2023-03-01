Санкційні активи підуть з молотка. Як Фонд держмайна продаватиме конфісковане майно росіян

Вже в березні на Prozorro можуть з'явитися перші лоти із російських активів, які стягнуті у дохід держави. Їхній продаж може принести держбюджету мільйони і навіть мільярди, які будуть спрямовані на відновлення України.

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Як повідомило Бюро економічної безпеки, протягом 2022 року накладено арешт на активи та об'єкти права власності Російської Федерації та Білорусі сукупною вартістю близько 41 млрд грн.

Наступним кроком щодо цих активів стане їхня остаточна і безповоротна передача українській державі. Щоправда, процес це нешвидкий і пов'язаний він із судовою тяганиною. Тому що доки не завершаться суди, держава не зможе розпоряджатися колишнім майном росіян на власний розсуд. Продавати чи здавати в оренду.

Проте частину активів РФ Україна вже повністю націоналізувала. Точніше, якщо говорити юридично коректно, ці активи стягнуті у дохід держави. А Верховна Рада разом із Кабінетом Міністрів підготували законодавче поле для того, щоб "конфіскат" потрапив до рук нових власників.

Зокрема, уряд у лютому прийняв постанову № 125, яка регулює питання продажу об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів, примусово вилучених відповідно до закону № 2116-IX.

Майже як приватизація, але із нюансами

Коли Кабмін приймав згадану постанову, Денис Шмигаль пояснив, що конфісковано та заарештовано сотні об'єктів. Але велика їх кількість фізично простоює. "Уряд запустить відкритий та абсолютно прозорий продаж цього майна", – заявив Шмигаль.

Прем'єр уточнив, що проводитимуться відкриті аукціони, у яких зможе брати участь український чи іноземний бізнес. Усі виручені кошти будуть спрямовані на відновлення України – її енергосистеми, житла, інфраструктури, на розмінування тощо.

Відповідно до постанови № 125:

займатися реалізацією російських активів буде Фонд державного майна (ФДМ); аукціони проходитимуть на онлайн-платформі Prozorro;

сам механізм продажу буде таким самим, як і процедура малої приватизації.



Простіше кажучи, ФДМ виставляє актив на продаж, збирає заявки від потенційних покупців та у призначену дату проводить торги. Переможцем стає учасник аукціону, який запропонує найкращу ціну.

Для визначення вартості активів, швидше за все, застосовуватиметься приватизаційне законодавство, оскільки інших альтернатив у нормативно-правовому полі не передбачено. Стартова вартість об'єктів приватизації встановлюється лише на рівні балансової вартості. Це норма закону. Андрій Підгайний партнер юридичної компанії Arzinger

Знову ж таки, якщо відштовхуватися від приватизаційних процедур, то з дати розміщення лоту до дати аукціону минає 20 днів. Після торгів покупець зобов'язаний протягом 25 днів здійснити оплату та укласти договір, щоб стати повноправним власником активу.

Причому на відміну від приватизації, за рахунок якої наповнюється дохідна частина бюджету, гроші, отримані від продажу конфіскованих активів, потраплятимуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ.

"Такі торги не повинні відрізнятися від продажу звичайних активів, за винятком того, що кошти, одержані від продажу (примусово вилучених об'єктів права власності РФ та її резидентів – ред.), зараховуються до державного бюджету України та спрямовуються до фонду ліквідації наслідків збройної агресії", – каже Ігор Чудовський, керуючий партнер адвокатського об'єднання "Чудовський та партнери".

Заводи, дослідні інститути та квартири у Криму

За даними Міністерства юстиції, які оприлюднило агентство "Інтерфакс Україна", починаючи з 24 лютого 2022 року українська держава конфіскувала активи 13 росіян, які перебувають під санкціями. Знову ж таки, повторимося, ще не всі активи визнані власністю української держави, за багатьма йдуть відповідні процеси.

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) приймає рішення щодо застосування санкцій за допомогою блокування активів. Рішення РНБО вводиться у дію указом президента. Після цього Міністерство юстиції звертається до Вищого антикорупційного суду із заявою щодо застосування санкції у вигляді стягнення активів у дохід держави. Рішення суду набирає чинності, і Кабінет Міністрів визначає суб'єкта, порядок та спосіб стягнення активу. Віталій Сокуренко адвокат адвокатського об'єднання Legal Strategy

Повертаючись до активів, які вже зараховані до доходу держави, це:

підприємства російського бізнесмена Володимира Євтушенкова, які Кабмін 9 грудня 2022 року передав до управління ФДМУ на підставі рішення Вищого антикорупційного суду. ВАКС 1 вересня 2022 року стягнув у дохід української держави 17 об'єктів нерухомості та корпоративні права у статутних капіталах 5 компаній, одним із власників яких був Євтушенков. Серед цих компаній ТОВ "Електрозавод-ВІТ", ТОВ "ІТМ-Україна", ТОВ "Смарт Діджитал Солюшнс", ТОВ «Науково-інженерний центр «ЗТЗ-Сервіс», АТ "Український науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування";

підприємства ТОВ "ВСМПО Титан Україна", ТОВ "Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат", ТОВ "Тай-Мінералс", ТОВ "Інвестагро", власником яких був російський бізнесмен Михайло Шелков. Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення цих підприємств у січні-лютому 2023 року;



активи, які належали ректору Білгородського державного національного дослідницького університету Олегу Полухіну. Це квартира площею 324,5 кв м та 25% у капіталі ТОВ "СТАВ-2003". Обидва об'єкти знаходяться у Криму, в Євпаторії. Вони також передані ФДМ на підставі рішення ВАКС, яке ухвалено 7 грудня 2022 року;



активи, власником яких був ректор Московського державного інституту міжнародних відносин (університету) МЗС РФ Анатолій Торкунов. Це квартира площею 114,5 кв м та нежитлове приміщення площею 19,1 кв м у Ялті (Крим), які були стягнуті у дохід держави рішенням Вищого антикорупційного суду від 12 грудня 2022 року.



Що далі? Тепер ФДМ займатиметься продажем згаданих підприємств, квартир та іншого майна, або ж здаватиме їх в оренду. Коли саме це станеться, Фонд не уточнює. Хоча необхідна нормативно-правова база готова. За інформацією delo.ua , перші активи з'являться на Prozorro в березні.

АРМА сходить з дистанції

Ще один крок, який має посилити роботу із санкційними активами – це майбутня ліквідація Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, воно ж АРМА.

Ідею розформувати АРМА та повністю передати управління конфіскованими активами Фонду держмайна озвучив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. І це справді станеться, питання лише часу.

У нас накопичилося дуже багато питань до АРМА, зокрема до прозорості діяльності цієї структури. Відповідно, було ухвалено політичне рішення про ліквідацію агентства. Думаю, внесення необхідних поправок до законодавства триватиме 2-3 місяці. Функції АРМА буде передано ФДМ. Данило Гетманцев голова комітету ВР з фінансів, податкової та митної політики

АРМА отримує активи під час арештів в межах кримінальних проваджень, які здійснюють силові структури. Це СБУ, Бюро економічної безпеки (БЕБ) та Державне бюро розслідувань (ДБР). Після цього АРМА здійснює управління активами, у тому числі виставляє їх на продаж. Ще станом на початок осені 2022 року АРМА акумулювало в результаті конфіскації активи на суму близько 1,5 млрд дол.

Ліквідація агентства призведе до того, що всі стягнуті російські активи потраплятимуть до ФДМ, який займеться продажем або пошуком орендарів. Наскільки це буде ефективно – покаже час. У будь-якому разі, грамотна та системна робота із санкційними активами дає можливість компенсувати хоча б частину збитків, які завдала військова агресія Україні та її економіці.