Управляти відібраними у російського олігарха Євтушенкова українськими активами буде Фонд держмайна

Кабінет міністрів визначив Фонд державного майна уповноваженим органом управління активами (обʼєктами нерухомого майна та корпоративними правами), стягнутими в дохід держави через застосування санкцій до російського олігарха Володимира Євтушенкова.

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Як повідомляють у Міністерстві економіки, відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабміну 9 грудня.

"Майно Євтушенкова буде передане в управління Фонду держмайна. Зокрема, з можливістю реалізації завдань, пов’язаних з наповненням бюджету України та відшкодуванням збитків, завданих внаслідок російської агресії. Тобто Україна таким чином відшкодовуватиме збитки за рахунок самих агресорів", - прокоментувала очільниця відомства Юлія Свириденко.

Нагадаємо, що рішенням Вищого антикорупційного суду від 1 вересня за позовом Міністерства юстиції до Євтушенкова про застосування санкцій вирішено, зокрема, стягнути в дохід держави 17 об’єктів нерухомості площею майже 100 тисяч квадратних метрів.

Крім того, держава отримала частку в п'яти підприємствах, а саме: 42,09% у ТОВ "Електрозавод - ВІТ" (Запоріжжя), 59,2% у ТОВ "ІТМ-Україна" (Київ); 59,2% у ТОВ "Смарт Діджитал Солюшнс" (Київ), 42,09% у ТОВ "Науково-інженерний центр "ЗТЗ-Сервіс" (Запоріжжя) та 34,21 % у АТ "Український науково-дослідний проектно-конструкторський і технологічний інститут трансформаторобудування” (Запоріжжя).

Зазначимо, що рішення стосовно Євтушенкова стало першим, ухваленим за новою процедурою конфіскації майна, яка набула чинності в травні. Мін'юст при цьому збирався подати позови про стягнення в дохід держави приватних активів ще низки підсанкціонних осіб, зокрема колишнього президента Віктора Януковича, наближеного до нього свого часу опального бізнесмена Сергія Курченка та російського олігарха Олега Дерипаски.

Для цього треба було оновити рішення про застосування санкцій щодо них, що наразі й зроблене з боку Ради нацбезпеки і оборони та президента Володимира Зеленського.