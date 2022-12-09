Управлять отобранными у российского олигарха Евтушенкова украинскими активами будет ФГИ

Кабинет министров определил Фонд государственного имущества уполномоченным органом управления активами (объектами недвижимого имущества и корпоративными правами), взысканными в доход государства вследствие применения санкций к российскому олигарху Владимиру Евтушенкову.

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Как сообщают в Министерстве экономики, соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 9 декабря.

"Имущество Евтушенкова будет передано в управление Фонда госимущества. В частности, с возможностью реализации задач, связанных с наполнением бюджета Украины и возмещением ущерба, нанесенного в результате российской агрессии. То есть Украина таким образом будет возмещать ущерб за счет самих агрессоров", - прокомментировала руководительница ведомства Юлия Свириденко.

Напомним, что решением Высшего антикоррупционного суда от 1 сентября по иску Министерства юстиции к Евтушенкову о применении санкций было решено, в частности, взыскать в доход государства 17 объектов недвижимости площадью почти 100 тысяч квадратных метров.

Кроме того, государство получило долю в пяти предприятиях, а именно: 42,09% в ООО "Электрозавод – ВИТ" (Запорожье), 59,2% у ООО "ИТМ-Украина" (Киев); 59,2% в ООО "Смарт Диджитал Солюшнс" (Киев), 42,09% в ООО "Научно инженерный центр "ЗТЗ-Сервис" (Запорожье) и 34,21% в АО "Украинский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения" (Запорожье).

Отметим, что решение по Евтушенкову стало первым, принятым по новой процедуре конфискации имущества, вступившей в силу в мае. Минюст при этом собирался подать иски о взыскании в доход государства частных активов еще ряда подсанкционных лиц, в том числе бывшего президента Виктора Януковича, некогда приближенного к нему опального бизнесмена Сергея Курченко и российского олигарха Олега Дерипаски.

Для этого нужно было обновить решение о применении санкций в отношении них, что на сегодня сделано со стороны Совета нацбезопасности и обороны и президента Владимира Зеленского.