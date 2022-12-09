АРМА передали недвижимость и автомобили украинского представительства "Газпром экспорта"

По инициативе Офиса генерального прокурора в управление Нацагентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от преступлений (АРМА), передан объект недвижимости площадью более 1000 квадратных метров и четыре автомобиля.

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Как сообщают в ОГП, это имущество принадлежит представительству в Украине дочернего предприятия "Газпрома". Речь идет о российской транснациональной компании "Газпром экспорт", которая контролируется российским государством через Федеральное агентство по управлению госактивами.

"От ее деятельности уплачиваются налоги в РФ. Таким образом, наполняется бюджет страны-агрессора и фактически предоставляется финансовая помощь ее вооруженным формированиям в условиях ведения боевых действий против Украины", - подчеркивается в сообщении.

Следствие считает, что средства в получении "Газпром экспорт", направлялись для финансирования вооруженной агрессии РФ против Украины.

Расследование дела ведет Главное следственное управление Государственного бюро расследований по части 4 статьи 110-2 и части 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса (действия с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, а также оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

Напомним также, что на днях ГБР сообщало о передаче АРМА Калушского трубного завода как предприятия российской группы компаний "Полипластик". Ранее АРМА передали другой завод в этом же городе - "Карпатнефтехим", принадлежавший российской нефтяной компании "Лукойл".

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