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В управление АРМА передали два предприятия в Ивано-Франковской области
Суд удовлетворил ходатайство Государственного бюро расследований о передаче в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) завода и производственно-складского комплекса в Ивано-Франковской области, владельцами которых являются россияне.
Об этом сообщает пресс-служба ДБР.
Речь идет о производственно-складском комплексе полиэтиленовых и поливинилхлоридных труб и заводе карбамидных смол общей площадью более 18 тыс. м2.
Ранее по инициативе ДБР суд арестовал доли в уставных капиталах этих предприятий стоимостью около 70 миллионов гривен.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Следствие установило, что их фактическими собственниками являются граждане России. Они пытались скрыть это во избежание конфискации имущества в доход государства. Россияне создали оффшорную компанию, через которую контролировали производственную деятельность предприятий", - отмечают в ДБР.
Также установлено, что эти предприятия уклонялись от налогов.
"Продолжается расследование по факту уклонения от уплаты налогов этими предприятиями (ч. 2 ст. 212 УК Украины). Сумма таких убытков госбюджету может составить десятки миллионов гривен", - сообщили в ДБР.
Ранее АРМА получило 70 миллионов гривен, арестованных на банковских счетах промышленного предприятия в Никополе Днепропетровской области, учредителями которого являются граждане России.