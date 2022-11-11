АРМА передали 70 мільйонів гривень заводу в Нікополі, що належить російській оборонній корпорації

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, отримало 70 мільйонів гривень, арештованих на банківських рахунках промислового підприємства у Нікополі Дніпропетровської області, засновниками якого є громадяни Росії.

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Як повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, наразі триває процедура передачі корпоративних прав, майнового комплексу, готової продукції, виробничих ліній, сировини загальною вартістю понад 400 мільйонів гривень.

За даними слідства, підприємство, власником якого є російська оборонна корпорація, займалося виробництвом продукції зі спеціального сплаву для використання в оборонній сфері. Виготовлена продукція великими партіями надходила до країни-агресора та використовувалася в авіаційній, ракетній та інших військових галузях.

Триває розслідування управлінням Служби безпеки Україні в Дніпропетровській області за фактом фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України за попередньою змовою групою осіб (частина 3 статті 110-2 Кримінального кодексу).

Нагадаємо також, що у жовтні суд передав АРМА майно та корпоративні права хімічного заводу "Карпатнафтохім" (Калуш, Івано-Франківська область). Службових осіб цього підприємства підозрюють в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.