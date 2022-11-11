АРМА передали 70 миллионов гривен завода в Никополе, принадлежащего российской оборонной корпорации

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, получило 70 миллионов гривен, арестованных на банковских счетах промышленного предприятия в Никополе Днепропетровской области, учредителями которого являются граждане России.

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Как сообщает Днепропетровская областная прокуратура, сейчас идет процедура передачи корпоративных прав, имущественного комплекса, готовой продукции, производственных линий и сырья общей стоимостью более 400 миллионов гривен.

По данным следствия, предприятие, владельцем которого является российская оборонная корпорация, занималось производством продукции из специального сплава для использования в оборонной сфере. Изготовленная продукция крупными партиями поступала в страну-агрессор и использовалась в авиационной, ракетной и других военных отраслях.

Продолжается расследование управлением Службы безопасности Украины в Днепропетровской области по факту финансирования действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины по предварительному сговору группой лиц (часть 3 статьи 110-2 Уголовного кодекса).

Напомним также, что в октябре суд передал АРМА имущество и корпоративные права химического завода "Карпатнефтехим" (Калуш, Ивано-Франковская область). Должностных лиц этого предприятия подозревают в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.