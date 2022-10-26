Суд передал арестованный снова "Карпатнефтехим" АРМА

Братский районный суд Николаевской области 21 октября решил передать Нацагентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, имущество и корпоративные права химического завода "Карпатнефтехим" (Калуш, Ивано-Франковская область).

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Как отмечается в соответствующих судебных решениях, опубликованных в реестре 24 октября, они приняты в деле, которое с 26 мая расследуют следователи отделения полиции №1 Вознесенского райуправления полиции Николаевской области.

Оно касается умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах должностными лицами "Карпатнефтехима", совершенного по предварительному сговору группой лиц, а также отмывания имущества, полученного преступным путем, в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц (часть 3 статьи 212 и часть 3 статьи 209 Уголовного кодекса).

По данным следствия, должностные лица ООО "Карпатнефтехим", действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, которым подконтрольны компании-нерезиденты Fanlo Holdings Limited (Кипр), Lukoil Investments Cyprus Limited (Кипр) и "Нефтяная компания "Лукойл" (Россия), в течение 2017-2021 годов не включили в финансовый результат и объект обложения налогом на прибыль стоимость списанной кредиторской задолженности, в результате чего занизили налог на прибыль на сумму 2,28 миллиарда гривен.

Впрочем, экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз установила, что сумма занижения налога составила чуть меньше – 2,186 миллиарда гривен. Ныне о подозрении в уклонении от уплаты налогов (часть 3 статьи 212 УК) именно на эту сумму сообщено генеральному директору предприятия.

7 октября этот же суд наложил арест на производственные здания, сооружения и земельные участки "Карпатнефтехима" и запретил должностным лицам завода отчуждать и распоряжаться указанным имуществом.

Кроме того, были арестованы 100% акций предприятия, принадлежащих нидерландской Karpaty Chemical BV (в денежном выражении уставный капитал "Карпатнефтехима" составляет 2,32 миллиарда гривен). Новыми же определениями и имущество, и корпоративные права компании решено передать АРМА.

Отметим, что в начале августа украинские правоохранительные органы сообщали об аресте 28 июля корпоративных прав "Карпатнефтехима" другим судом - Шевченковским райсудом Киева. Однако уже 18 августа тот удовлетворил ходатайство адвоката Karpaty Chemical и отменил свое же решение. Сам же завод, напомним, не работает с начала полномасштабного российского вторжения.