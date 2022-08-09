Суд арестовал корпоративные права "Карпатнефтехима"

По ходатайству офиса Генерального прокурора суд наложил арест на корпоративные права компании “Карпатнефтехим” стоимостью 2,3 млрд гривен, а также на 35 объектов недвижимости этого предприятия. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

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"По данным следствия, должностные лица предприятия – одного из крупнейших производителей органических химических веществ на территории Украины, в течение 2017-2022 годов уклонились от уплаты налогов на сумму более 3 млрд. грн. При этом они противоправно перечислили в пользу юридического лица-нерезидента, подконтрольного российской нефтяной компании, более 5 млрд. грн. с целью их легализации", — сказано в сообщении.

Согласно ему, правоохранители расследуют дело по фактам уклонения от уплаты налогов и легализации имущества, полученного преступным путем. Следствие ведут детективы Бюро экономической безопасности Украины при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Нацполиции и во взаимодействии с Государственной налоговой службой Украины.

Отметим, что в сообщении офиса генпрокурора не указано активы какого именно предприятия арестованы. Однако офис генпрокурора опубликовал фото офиса этого предприятия, которое к тому же является "одним из крупнейших производителей органических химических веществ на территории Украины".

Фото: Офис Генпрокурора

Ранее завод принадлежал российской нефтяной компании Лукойл

Напомним, 24 февраля Карпатнефтехим остановил производство на период военного положения.