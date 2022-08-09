Суд заарештував корпоративні права "Карпатнафтохіму"

За клопотанням офісу Генерального прокурора суд наклав арешт на корпоративні права компанії "Карпатнафтохім" вартістю 2,3 млрд. гривень, а також на 35 об'єктів нерухомості цього підприємства. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

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"За даними слідства, посадові особи підприємства – одного з найбільших виробників органічних хімічних речовин на території України протягом 2017-2022 років ухилилися від сплати податків на суму понад 3 млрд. грн. При цьому вони протиправно перерахували на користь юридичної особи-нерезидента, підконтрольного російській нафтовій компанії, понад 5 млрд. грн. з метою їхньої легалізації", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, правоохоронці розслідують справу за фактами ухилення від сплати податків та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. Слідство ведуть детективи Бюро економічної безпеки України під час оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та у взаємодії із Державною податковою службою України.

Зазначимо, що у повідомленні офісу генпрокурора не вказано активи якого саме підприємства заарештовано. Проте офіс генпрокурора опублікував фото офісу цього підприємства, яке до того ж є одним із найбільших виробників органічних хімічних речовин на території України.

Фото: Офіс Генпрокурора

Раніше завод належав російській нафтовій компанії Лукойл

Нагадаємо, 24 лютого Карпатнафтохім зупинив виробництво на період воєнного стану.