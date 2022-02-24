На Прикарпатье предприятие "Карпатнефтехим" останавливает производство на период военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Во избежание возможных негативных последствий и учитывая тот факт, что ООО "Карпатнефтехим" является объектом критической инфраструктуры, сообщаем об остановке производственных мощностей на период действия военного положения", - говорится в сообщении "Карпатнефтехима".

Здесь уверяют о готовности к реализации мер правового режима военного положения в соответствии с требованиями законодательства Украины.

Карпатнефтехим - ведущее предприятие нефтехимической промышленности Украины. Нефтехимический завод реализует продукцию как на внутреннем рынке, так и экспортирует в Польшу, Турцию, Молдову и Беларусь.

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