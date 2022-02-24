На Прикарпатті підприємство "Карпатнафтохім" зупиняє виробництво на період воєнного стану.

Про це повідомляє прес-служба підприємства.

"Щоб уникнути можливих негативних наслідків і враховуючи той факт, що ТОВ "Карпатнафтохім" є об'єктом критичної інфраструктури, повідомляємо про зупинення виробничих потужностей на період дії військового стану", - йдеться у повідомленні "Карпатнафтохіму".

Тут запевняють про готовність до реалізації заходів правового режиму військового стану відповідно до вимог законодавства України.

Карпатнафтохім – провідне підприємство нафтохімічної промисловості України. Нафтохімічний завод реалізує продукцію як на внутрішньому ринку, так і експортує до Польщі, Туреччини, Молдови та Білорусі.

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