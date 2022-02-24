Метинвест временно законсервирует производство в Мариуполе

Группа Метинвест переводит часть оборудования Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и "Азовстали" в режим горячей консервации. Такое решение принял антикризисный штаб Метинвеста для обеспечения безопасности сотрудников и сохранения оборудования.

Об этом сообщила пресс-служба группы Метинвест.

В частности, 24 февраля комбинаты вырабатывают имеющиеся чугун и сталь и приостанавливают работу. На "Азовстали" будет остановлен коксовый цех, цех улавливания и сероочистки, доменный цех, конвертерный цех, толстолистовой цех, рельсобалочный цех, цех рельсовых скреплений, известково-обжигательный цех, цех переработки металлургических шлаков.

На ММКИ будет приостановлена работа аглофабрики, доменного и конвертерного цехов, листропрокатных цехов 1700 и 3000, а также цехи холодного проката.

"Режим горячей консервации предприятий продлится семь суток. Решения о дальнейшем режиме работы будут приниматься в зависимости от складывающейся ситуации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас на мариупольских меткомбинатах формируются списки специалистов, которые нужны для обеспечения производственных мощностей в режиме горячей консервации.

"Предприятия Метинвеста являются наиболее защищенными местами – оборудованы укрытия с провизией, медикаментами и необходимыми коммуникациями. В случае обострения ситуации непосредственные руководители оповестят сотрудников о необходимости проследовать в укрытие", - говорится в сообщении.

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