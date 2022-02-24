Метінвест тимчасово законсервує виробництво у Маріуполі

Група Метінвест переводить частину обладнання Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча та "Азовсталі" в режим гарячої консервації. Таке рішення ухвалив антикризовий штаб Метінвесту для забезпечення безпеки працівників та збереження обладнання.

Про це повідомила прес-служба групи "Метінвест".

Зокрема, 24 лютого комбінати виробляють наявні чавун і сталь і зупиняють роботу. На "Азовсталі" буде зупинено коксовий цех, цех уловлювання та сіроочистки, доменний цех, конвертерний цех, товстолистовий цех, рейковосалочний цех, цех рейкових скріплень, вапняно-палювальний цех, цех переробки металургійних шлаків.

На ММКІ буде призупинено роботу аглофабрики, доменного та конвертерного цехів, листропрокатних цехів 1700 та 3000, а також цехи холодного прокату.

"Режим гарячої консервації підприємств триватиме сім діб. Рішення про подальший режим роботи прийматимуться залежно від ситуації, що складається", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз на маріупольських меткомбінатах формуються списки фахівців, які необхідні для забезпечення виробничих потужностей у режимі гарячої консервації.

"Підприємства Метінвесту є найбільш захищеними місцями – обладнано укриття з провізією, медикаментами та необхідними комунікаціями. У разі загострення ситуації безпосередні керівники сповіщають співробітників про необхідність пройти у укриття", - йдеться у повідомленні.

24 лютого о 5:00 розпочалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається .