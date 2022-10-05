АРМА передали два предприятия россиянина на Донбассе, поставлявших продовольствие и кирпичи в РФ и Беларусь

Суд по ходатайству прокурора Донецкой областной прокуратуры арестовал и передал Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), активы двух компаний, конечным бенефициаром которых является гражданин России, а также принадлежащие ему автотранспорт и ангар на праве собственности.

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Как говорится в сообщении прокуратуры Донецкой области, с учетом корпоративных прав общая стоимость переданных активов составляет около 80 миллионов гривен.

По данным следствия, с начала полномасштабного военного вторжения РФ на территорию Украины два предприятия, собственником которых является гражданин РФ, продолжили свою деятельность.

Речь идет о производстве пищевых продуктов и кирпичных изделий на территории Славянска Донецкой области, а также на оккупированной территории Луганской области. Продукция этих предприятий поставлялась, в частности, в Россию и Беларусь.

По деятельности должностных лиц указанных субъектов хозяйствования Главное управление полиции в Донецкой области при оперативном сопровождении облуправления департамента стратегических расследований Нацполиции расследует дело по факту осуществления хоздеятельности во взаимодействии с государством-агрессором (часть 4 статьи 111-1 Уголовного кодекса).

Отметим при этом, что хотя норма о криминализации "взаимодействия в хозяйственной деятельности с государством-агрессором" (как вида коллаборационной деятельности) была введена еще в марте, экспорт товаров в Россию был прямо запрещен Кабинетом министров лишь неделю назад, 27 сентября.