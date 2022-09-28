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Преступность
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Суд арестовал самолет директора предприятия гражданской авиации

Суд арестовал самолет директора предприятия гражданской авиации

По представлению Государственного бюро расследований, суд арестовал самолет, который владелец-коллаборант планировал передать агрессору после захвата южных областей Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

Отмечается, что работники ДБР сообщили о подозрении директору предприятия гражданской авиации за коллаборационную деятельность. Во время обысков на территории, арендованной предприятием, ДБР обнаружил пассажирский самолет АН-140-100.

По оперативной информации, фигурант планировал передать это воздушное судно захватчикам.

"Пока на самолет наложен арест. В дальнейшем планируется передача воздушного судна Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)",- отмечают в ДБР.

Установлено, что после полномасштабного вторжения РФ директор одного из украинских предприятий гражданской авиации сбежал в временно оккупированный Крым, где начал сотрудничать с представителями государства-агрессора. Бизнесмен планировал наладить авиабизнес и на временно оккупированных территориях Украины.

Фото 2 — Суд арестовал самолет директора предприятия гражданской авиации

"При этом он надеялся, что "русский мир" распространится на все южные и восточные области Украины. Коллаборант обещал руководителю оккупационных властей одного из временно захваченных регионов передать пассажирский самолет АН-140-100, который на праве собственности принадлежит его компании и находится на подконтрольной Украине территории", - сообщили в ДБР.

Также предприниматель заверил, что договорится с бизнес-партнерами о передаче еще трех самолетов компании, которые находятся на территории РФ.

"Бизнесмен заочно уведомлен о подозрении за коллаборационную деятельность (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 111-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - подытожили в ДБР.

Напомним, теруправление Государственного бюро расследований в Киеве сообщило о подозрении одному из крупнейших застройщиков в Киевской области, не уплатившему более 140 миллионов гривен налога при продаже недвижимости в регионе.

Автор:
Светлана Манько