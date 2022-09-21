Великий забудовник продавав квартири під Києвом як особисті, "зекономивши" собі 140 мільйонів гривень:

Теруправління Державного бюро розслідувань в Києві повідомило про підозру одному з найбільших забудовників в Київській області, який не сплатив понад 140 мільйонів гривень податку під час продажу нерухомості в регіоні.

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Як повідомляють ДБР та Офіс генерального прокурора, у період з 2019 по 2021 рік чоловік, що був замовником будівництва декількох житлових комплексів у колишньому Києво-Святошинському районі Київської області, продав понад 900 квартир та комерційних приміщень. При цьому він не був зареєстрований фізичною особою–підприємцем або юридичною особою.

Доходи ж від реалізації квартир та іншої нерухомості фігурант приховував під виглядом реалізації власного майна, а не як доходи від підприємницької діяльності. Це дозволило знизити ставку податку з оборудок з 18 до 5%.

У ході розслідування ДБР провело низку обшуків, під час яких було вилучено понад 3 мільйона доларів. Їх передали Націагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР

Підприємець підозрюється в умисному ухиленні від сплати податків, вчиненому ним як особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (частина 3 статті 212 Кримінального кодексу). Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Йому загрожує штраф до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (425 тисяч гривень) з позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Також ДБР ініціювало накладення арешту на майно фігуранта для відшкодування збитків державному бюджетові України. Зокрема, мова йде про понад 100 квартир, майже 80 нежитлових приміщень та понад 30 земельних ділянок.