Максим Микитась знову намагається повернути собі контроль над "Укрбудом" — ЗМІ

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Екс-депутат партії Петра Порошенка Максим Микитась в черговий раз намагається переоформити на себе компанію "Укрбуд", розблокувавши заборону на реєстраційні дії. Ця заборона діє з 20 січня 2022 згідно з рішенням Господарського суду Києва, який виніс рішення 910/725/22 щодо заборони вчинення реєстраційних дій.

Представляє інтереси ексдепутата заступник голови ДБР у Києві Антон Кумелко, що "виходить на "чорних нотаріусів" і шукає того, хто погодиться виконати переоформлення угоди. Крім того, він намагається знайти вплив на міністра юстиції Дениса Малюську".

Про це пише видання "Апостроф" з посиланням на "Коментарі".

Повідомляється, що це не перша спроба Микитася повернути контроль над корпорацією.

"Так, наприкінці 2019 року рейдери екс-глави "Укрбуду" Максима Микитася, який перебуває під арештом, намагаються отримати доступ до 1,9 млрд гривень на рахунках ПАТ "Київметробуд" через тіньового нотаріуса", - йдеться в матеріалі.

Як зазначають журналісти, 26 грудня 2019 року приватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу Головкін Я.В. провів державну реєстрацію ПАТ "Київметробуд" щодо зміни керівника Кобиля Василя Петровича на Метелицю Олександра Миколайовича.

"Напередодні рейдери Микитася провели фіктивні збори наглядової ради "Київметробуду", де оголосили себе новими керівниками компанії. Після цього кожного року Максим Микитась заявляв, що відновив контроль над "Укрбудом", проте жодного разу цього не було насправді, а всі його зусилля складались зі спробами корумпувати органи юстиції та правоохоронців", - пишуть автори матеріалу.

Наприкінці 2019 року один із найбільших забудовників столиці корпорація Укрбуд зупинила роботи на своїх об'єктах. Недобудованими на той момент залишалися 26 об'єктів, проте деякі з них змогли завершити партнери Укрбуду. 28 грудня 2020 поліція пред'явила головному підозрюваному у справі Укрбуду Микитасю, який дав свідчення проти заступника глави Офісу президента Олега Татарова, нову підозру.