Максим Микитась снова пытается вернуть себе контроль над "Укрбудом" — СМИ

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Экс-депутат партии Петра Порошенко Максим Микитась в очередной раз пытается переоформить на себя компанию "Укрбуд", разблокировав запрет на регистрационные действия.

Этот запрет действует с 20 января 2022 г. согласно решению Хозяйственного суда Киева, который вынес решение 910/725/22 относительно запрета совершения регистрационных действий.

Представляет интересы эксдепутата заместитель председателя ДБР в Киеве Антон Кумелко, который "выходит на "черных нотариусов" и ищет того, кто согласится выполнить переоформление соглашения. Кроме того, он пытается найти влияние на министра юстиции Дениса Малюську".

Об этом пишет издание "Апостроф" со ссылкой на "Комментарии".

Сообщается, что это не первая попытка Микитася вернуть контроль над корпорацией.

"Да, в конце 2019 года находящиеся под арестом рейдеры экс-главы "Укрстроя" Максима Микитася пытаются получить доступ к 1,9 млрд гривен на счетах ПАО "Киевметрострой" из-за теневого нотариуса", - говорится в материале.

Как отмечают журналисты, 26 декабря 2019 частный нотариус Обуховского районного нотариального округа Головкин Я.В. провел государственную регистрацию ПАО "Киевметрострой" по смене руководителя Кобыля Василия Петровича на Метелицу Александра Николаевича.

"Накануне рейдеры Микитася провели фиктивное собрание наблюдательного совета "Киевметростроя", где объявили себя новыми руководителями компании. После этого каждый год Максим Микитась заявлял, что возобновил контроль над "Укрбудом", однако ни разу этого не было на самом деле, а все его усилия состояли из попытками коррумпировать органы юстиции и правоохранителей", - пишут авторы материала.

В конце 2019 года один из самых крупных застройщиков столицы корпорация Укрбуд остановила работы на своих объектах. Недостроенными на тот момент оставалось 26 объектов, однако некоторые из них смогли завершить партнеры Укрстроя. 28 декабря 2020 года полиция предъявила главному подозреваемому по делу Укрстроя Микитасю, который дал показания против заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, новое подозрение.