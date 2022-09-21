Крупный застройщик продавал квартиры под Киевом как личные, "сэкономив" себе 140 миллионов гривен:

Теруправление Государственного бюро расследований в Киеве сообщило о подозрении одному из крупнейших застройщиков в Киевской области, не уплатившему более 140 миллионов гривен налога при продаже недвижимости в регионе.

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Как сообщают ГБР и Офис генерального прокурора, в период с 2019 по 2021 год человек, являвшийся заказчиком строительства нескольких жилых комплексов в бывшем Киево-Святошинском районе Киевской области, продал более 900 квартир и коммерческих помещений. При этом он не был зарегистрирован физическим лицом-предпринимателем или юридическим лицом.

Доходы от реализации квартир и другой недвижимости фигурант скрывал под видом реализации собственного имущества, а не как доходы от предпринимательской деятельности. Это позволило снизить ставку налога с сделок с 18 до 5%.

В ходе расследования ГБР провело ряд обысков, в ходе которых было изъято более 3 миллионов долларов. Их передали Нациагентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР

Предприниматель подозревается в преднамеренном уклонении от уплаты налогов, совершенном им как лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без создания юрлица, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (часть 3 статьи 212 Уголовного кодекса). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ему грозит штраф до 25 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (425 тысяч гривен) с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Также ГБР инициировало наложение ареста на имущество фигуранта для возмещения ущерба государственному бюджету Украины. В частности, речь идет о более чем 100 квартирах, около 80 нежилых помещений и более 30 земельных участков.