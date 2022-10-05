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Категорія
Бізнес
Дата публікації

АРМА передали два підприємства росіянина на Донбасі, які поставляли харчі та цеглу до РФ та Білорусі

АРМА передали два підприємства росіянина на Донбасі, які поставляли харчі та цеглу до РФ та Білорусі

Суд за клопотанням прокурора Донецької обласної прокуратури заарештовав і передав Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), активи двох компаній, кінцевим бенефіціаром яких є громадянин Росії, а також автотранспорт і ангар, що належать йому на праві власності.

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Як ідеться у повідомленні прокуратури Донецької області, з урахуванням корпоративних прав загальна вартість переданих активів складає майже 80 мільйонів гривень.

За даними слідства, з початку повномасштабного військового вторгнення РФ на територію України два підприємства, власником яких є зазначений громадянин РФ, продовжили свою діяльність.

Йдеться про виробництво харчових продуктів та виробів із цегли на території Слов’янська Донецької області, а також на окупованій території Луганської області. Продукція цих підприємств поставлялася, зокрема, до Росії та Білорусі.

Стосовно діяльності посадових осіб зазначених суб’єктів господарювання Головне управління поліції в Донецькій області за оперативного супроводу облуправління департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції розслідує справу за фактом провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (частина 4 статті 111-1 Кримінального кодексу).

Зазначимо при цьому, що хоча норму про криміналізацію "взаємодії у господарській діяльності з державою-агресором" (як виду колабораційної діяльності) було запроваджено ще в березні, експорт товарів до Росії було прямо заборонено Кабінетом міністрів лише тиждень тому, 27 вересня.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов