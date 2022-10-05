АРМА передали два підприємства росіянина на Донбасі, які поставляли харчі та цеглу до РФ та Білорусі

Суд за клопотанням прокурора Донецької обласної прокуратури заарештовав і передав Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), активи двох компаній, кінцевим бенефіціаром яких є громадянин Росії, а також автотранспорт і ангар, що належать йому на праві власності.

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Як ідеться у повідомленні прокуратури Донецької області, з урахуванням корпоративних прав загальна вартість переданих активів складає майже 80 мільйонів гривень.

За даними слідства, з початку повномасштабного військового вторгнення РФ на територію України два підприємства, власником яких є зазначений громадянин РФ, продовжили свою діяльність.

Йдеться про виробництво харчових продуктів та виробів із цегли на території Слов’янська Донецької області, а також на окупованій території Луганської області. Продукція цих підприємств поставлялася, зокрема, до Росії та Білорусі.

Стосовно діяльності посадових осіб зазначених суб’єктів господарювання Головне управління поліції в Донецькій області за оперативного супроводу облуправління департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції розслідує справу за фактом провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (частина 4 статті 111-1 Кримінального кодексу).

Зазначимо при цьому, що хоча норму про криміналізацію "взаємодії у господарській діяльності з державою-агресором" (як виду колабораційної діяльності) було запроваджено ще в березні, експорт товарів до Росії було прямо заборонено Кабінетом міністрів лише тиждень тому, 27 вересня.