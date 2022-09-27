Кабмін заборонив експорт товарів до Росії

Кабінет міністрів заборонив вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є Росія. Про це повідомив у Telegram-каналі представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Також Кабмін заборонив на період воєнного стану реєстрацію об’єктів права інтелектуальної власності за заявами правовласників, які є громадянами Росії, юридичними особами РФ та/або кінцевими бенефіціарами яких є громадяни чи юрособи РФ.

Заборонено і реєстрацію таких об’єктів, або якщо виробниками, експортерами або імпортерами товарів, що містять ці об’єкти інтелектуальної власності, є вищезазначені особи, або ж якщо до правовласників застосовано персональні санкції.

Окрім цього, на засідання 27 вересня уряд скасував можливість виплати одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих українських силовиків, які постійно проживають на території Росії або Білорусі або ж були засуджені за державну зраду, колабораційну діяльність чи пособництво державі-агресору.

Мова йде про родичів загиблих військовослужбовців Збройних сил України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони, Державної служби спецзв’язку та захисту інформації, Держспецслужби транспорту, військових прокурорів Офісу генпрокурора, працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій, Служби судової охорони, Державної кримінально-виконавчої служби, начальства управління спецоперацій Національного антикорупційного бюро та поліції.

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