Кабмин запретил экспорт товаров в Россию

Кабинет министров запретил вывоз за пределы таможенной территории Украины товаров по внешнеэкономическим договорам (контрактам), торговой страной и/или страной назначения которых является Россия. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Также Кабмин запретил на период военного положения регистрацию объектов права интеллектуальной собственности по заявлениям правообладателей, являющихся гражданами России, юридическими лицами РФ и/или конечными бенефициарами которых являются граждане или юрлица РФ.

Запрещена и регистрация таких объектов, или если производителями, экспортерами или импортерами товаров, содержащих эти объекты интеллектуальной собственности, являются вышеупомянутые лица, или же если к правообладателям применены персональные санкции.

Кроме того, на заседании 27 сентября правительство отменило возможность выплаты одноразовой денежной помощи членам семей погибших украинских силовиков, которые постоянно проживают на территории России или Беларуси или были осуждены за государственную измену, коллаборационную деятельность или пособничество государству-агрессору.

Речь идет о родственниках погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Министерства обороны, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны, Государственной службы спецсвязи и защиты информации, Госспецслужбы транспорта, военных прокуроров Офиса генпрокура, сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Службы судебной охраны, Государственной уголовно-исполнительной службы, начальства управления спецопераций Национального антикоррупционного бюро и полиции.

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