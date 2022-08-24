Кабмин одобрил порядок компенсации бизнесу ставок по экспортным кредитам

Кабинет министров утвердил порядок частичной компенсации процентной ставки по экспортным кредитам. Как сообщает Министерство экономики, такое решение было принято на заседании правительства 23 августа.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Таким образом, экспортеры, застраховав экспортный кредит в Экспортно-кредитном агентстве, смогут теперь рассчитывать на компенсацию за начисленные и уплаченные в текущем году проценты.

Под компенсацию будут подпадать краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные договоры на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования, выполнение условий внешнеэкономического контракта, строительство и реконструкцию производственных объектов.

Заемщик должен быть физлицом-предпринимателем или юрлицом; быть зарегистрированным на территории Украины (кроме временно оккупированных территорий); не иметь открытых дел о банкротстве и не находиться в стадии ликвидации.

Государство будет частично компенсировать ставку по экспортным кредитам, которые берутся сроком 2-12 лет и составляют не более 85% суммы внешнеэкономического контракта. В случае нарушения заемщиком сроков выплаты процентов больше чем на 15 дней компенсацию будут временно приостанавливать.

Как отмечают в Минэкономики, Экспортно-кредитное агентство с начала действия программы портфельного страхования предэкспортного финансирования уже поддержало контракты на сумму 188 миллионов гривен.

Сейчас кредиты под страхование ЭКА украинские предприниматели могут оформить в государственных Ощадбанке, Укргазбанке и Укрэксимбанке. Также вскоре такая услуга будет предоставляться и Таскомбанком.

Источник фото: ua.depositphotos.com