Гранты, релокация и поиск клиентов: какую поддержку может получить пострадавший от войны бизнес

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Из-за войны многие предприятия потеряли свое имущество и рынки сбыта. Не обошел их и логистический кризис: разрушение транспортных цепей привело к закрытию складов и почтовых отделений на отдельных территориях, задержкам поставок и удорожанию доставки. Чтобы помочь бизнесу удержаться и поддерживать экономику, в Украине появился ряд инициатив. Давайте разберемся, на какую поддержку сейчас могут рассчитывать предприниматели в Украине.

Что происходит с бизнесом сейчас?

Несомненно, война оказала колоссальное влияние на весь бизнес. Но малые и средние предприниматели, обычно не имеющие больших финансовых подушек на такие критические случаи, были самыми уязвимыми в этой ситуации.

В марте мы опросили клиентов OLX Украина об их самых больших вызовах и проблемах, связанных с войной. Тогда количество предпринимателей, остановивших свою работу, составило 16%, временно не работавших, но планировавших продолжать деятельность, было 3,6%, работающих – 80%. Уже в середине апреля к работе вернулись 88% бизнесов, а количество оставшихся в вынужденной паузе уменьшилось почти вдвое. Географически быстрее всего возобновляли свою работу бизнесы в той части Киевской области, где не было активных боевых действий, а также во Львовской, Днепропетровской, Одесской и Ивано-Франковской областях. Среди предприятий, вынужденных переместить свои мощности, 38% сообщили, что это необходимая мера для сохранения бизнеса, а для 28% это стало способом решения логистических проблем.

Релокация — это сложный и длительный процесс, однако даже в условиях войны украинские предприниматели быстро реагируют на этот вызов. В Минэкономики подсчитали, что в июле 661 компания переместила свои бизнесы и большинство из них уже работают. В то же время 578 контрагентов, подавших заявки на релокацию, отказались от перемещения. Причина – деоккупация территорий, на которых их мощности были размещены.

Какие направления для себя выбирают украинские предприятия? В большинстве своем релокация происходит в пределах страны. По данным исследования Gradus , только 11% переместили или планируют перемещать свой бизнес за границу. Среди стран-фаворитов – Польша и ФРГ. Мотивацией для такой релокации есть спрос на украинский продукт в Европе.

К сожалению, ни одно из новых условий для ведения бизнеса не может "противостоять" фактору войны. Ведь, по данным Gradus , 51% предприятий до сих пор работают лишь частично. Поэтому помощь для бизнеса в нынешних условиях нуждается в неотложной.

Финансовая поддержка бизнеса: где искать помощь

Еще в начале войны правительство начало разрабатывать финансовые механизмы поддержки бизнеса. Следовательно, Кабмин инициировал программу "Работа", позволяющую получить безвозвратные гранты для нового бизнеса в размере до 250 тыс. грн. В общей сложности государство планирует выдать 20 тыс. таких грантов. Для участия достаточно подать заявку через портал Действие или в отделении Ощадбанка, добавив бизнес-план.

Кроме грантов, во время войны бизнес может получить на льготных условиях ссуду на свое развитие. Государство кредитует предпринимателей по программе "5-7-9%" на суммы до 60 млн грн под 0% в течение военного положения и еще месяц после его завершения. После этого кредитная ставка будет составлять 5%. Главное, чтобы конечными бенефициарами компаний с долей более 50% были украинцы.Украинский фонд стартапов предоставляет гранты в размере до 35 тыс. долл. на развитие своего проекта представителям сфер обороны, кибербезопасности, инфраструктуры, здравоохранения и образования. В то же время, украинских предпринимателей поддерживают и зарубежные организации. К примеру, USAID оказывает финансовую помощь на непрерывную деятельность, восстановление и перемещение бизнеса в условиях войны. Предпочтение отдают предпринимателям и ФЛПам в секторах ИТ, инжиниринга, производства и услуг.

Еще один инструмент поддержки бизнеса – это скидки и разнообразные стимулирующие бонусы. Многие компании сектора В2В поддерживают друг друга и создают лояльные условия для партнеров или клиентов. К примеру, весной мы в OLX разработали пакет инициатив для бизнеса. Так, клиенты OLX Украина для продвижения своих товаров могут получить скидки на рекламу и размещение. Кроме того, мы отменили лимиты на публикацию объявлений в отдельных категориях и продолжили бесплатное действие услуги "OLX Доставка".

Нефинансовые инструменты поддержки

Помимо наиболее необходимой денежной помощи у предпринимателей есть немало других нефинансовых вариантов поддержки. Например, для бизнесов, нуждающихся в релокации, была создана правительственная программа. Она предусматривает бесплатное перемещение производственных мощностей предприятий в западные области, подбор соответствующих площадок на местах и поиск персонала.

В то же время, государство работает над созданием более благоприятных условий для ведения бизнеса в налоговом секторе. Происходит немалоизменений, которые должны облегчить нагрузку на предпринимателей. Так, ФЛПы 1-й и 2-й группы могут не уплачивать единый налог. А ставка того же налога для плательщиков 3 группы снизилась до 2%.

При поддержке Министерства иностранных дел заработала программа "Назовні", призванная помочь экспортно-ориентированным предпринимателям с поиском клиентов за рубежом. Для получения заказов из-за границы существует еще и платформа Biz for Ukraine – своеобразная база данных украинских бизнесов, где иностранные клиенты могут найти себе украинского партнера. А для поддержки предпринимателей, работа которых ориентирована на восстановление страны, потребности армии и помощь пострадавшим в результате войны, действует проект Keep going. На сайте проекта освещаются истории предприятий, которые пострадали от войны, но восстанавливаются и помогают армии. Читатели, вдохновленные этими историями, могут пожертвовать средства в поддержку этих бизнесов. Нефинансовые инструменты есть и на OLX. Это образовательные бизнес-программы от экспертов нашей компании, которые расскажут, как начать, развивать и продвигать бизнес онлайн, коммуникация с персональным менеджером и инициативы для резидентов Дія.Бизнес.

Уже полгода мы являемся свидетелями и участниками увлекательных историй об объединении украинцев. И бизнес – не исключение. Даже конкуренты могут объединяться и поддерживать друг друга, чтобы выжить всем. Поэтому мой главный совет — не только пользоваться программами помощи, которые сейчас есть у бизнесов, но и самим помогать другим. Кто-то может сдать в аренду помещение на выгодных условиях перемещенному из зоны боевых действий предприятию, кто-то нанять людей и платить за них налоги. Ведь мы все сейчас кроме задачи удержаться, общая цель — помочь украинской экономике.

Фото: ua.depositphotos.com