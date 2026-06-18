Кабмин вводит ограничение доступа к азартным играм для военных: как будет работать система

18 июня правительство приняло постановление, ограничивающее доступ военнослужащих к легальным азартным играм на период военного положения. Система будет работать автоматически через взаимодействие реестров Минобороны и организаторов игр, блокируя вход на сайты без раскрытия военного статуса игрока.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Это постановление создает основу для дополнительного механизма защиты для военнослужащих и является частью нашей системной работы в сфере ответственной игры", - отметила заместитель Министра цифровой трансформации Украины Наталья Деникеева.

Как будет работать блокировка доступа?

В настоящее время идет техническая подготовка к запуску автоматической проверки через государственные электронные реестры.

После завершения технической интеграции при регистрации или входе в легальное казино данные пользователя будут автоматически проверяться в Реестре лиц, которым ограничен доступ к азартным играм, и в Реестре военнослужащих. Если система подтвердит статус прохождения военной службы, доступ к игре будет заблокирован.

Организаторы азартных игр будут получать только информацию о наличии ограничения доступа без указания оснований его применения.

PlayCity и Минобороны работают над изменениями и наполнением реестров. Обмен данными между государственными ресурсами будет происходить через систему электронного взаимодействия "Трембита".

В министерстве отметили, что введение ограничений является частью комплексной работы по защите игроков и противодействию нелегальному онлайн-казино. В настоящее время PlayCity не имеет полномочий блокировать сайты вручную. Агентство выявляет незаконные игровые ресурсы и принимает решение об ограничении доступа к ним.

Напомним, в апреле в Украине презентовали Государственную систему онлайн-мониторинга (ГСОМ), которая должна обеспечить полный цифровой контроль за рынком азартных игр .