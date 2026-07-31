Банки усиливают финмониторинг ФЛП: какие новые лимиты будут действовать уже с августа

В Украине ужесточают финансовый мониторинг для бизнеса. 14 мая банки подписали новый меморандум, по которому вводятся единые проверки и новые лимиты на переводы для рисковых ФЛП и компаний. Изменения заработают в два этапа – с августа и ноября.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Документ призван унифицировать подходы банков к проверке клиентов, финансовому мониторингу и управлению рисками.

Ожидается, что это будет способствовать сокращению теневого сектора экономики, повышению прозрачности финансовой системы, увеличению налоговых поступлений.

Что изменится для клиентов

Для обычных физических лиц продолжают действовать ранее введенные лимиты: с 1 февраля 2025 г. — до 150 тыс. грн. в месяц, а с 1 июня 2025 г. — до 100 тыс. грн. в месяц для клиентов со средним и низким уровнем риска. Для клиентов с высоким уровнем риска установлен предел до 50 тыс. грн в месяц.

В то же время, эти ограничения не распространяются на клиентов с документально подтвержденными доходами, в частности зарплатных клиентов, а также на волонтеров, которых банк идентифицировал в соответствии с требованиями Национального банка Украины.

Если подтвержденные доходы превышают установленный предел, клиент может обратиться в банк для его пересмотра, предоставив документы, подтверждающие источники средств.

Новые правила для ФЛП и бизнеса

Больше ограничений почувствуют вновь ФЛП и предприниматели, возобновляющие деятельность после длительной паузы, если банк отнесет их к категории повышенного риска.

Для ФЛП и юридических лиц вводятся новые лимиты для вновь и неактивных субъектов хозяйствования:

С 14 августа 2026 года:

ФЛП 1 группы - до 600 тыс. грн/мес;

ФЛП 2-3 группы - до 3 млн грн/мес;

юридические лица – до 5 млн грн/мес.

С 14 ноября 2026 года лимиты будут снижены:

ФЛП 1 группы - до 400 тыс. грн/мес;

ФЛП 2-3 группы - до 1 млн грн/мес;

юридические лица - до 2 млн грн/мес.

Напомним, 14 мая в Национальной ассоциации банков Украины состоялось подписание обновленной редакции Меморандума об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Документ призван закрыть лазейки для финансовых махинаций и унифицировать правила игры для всего рынка.

НБУ планирует ввести единые подходы к контролю за платежными операциями. Речь идет о мониторинге и сверке платежей, которые должны стать частью управления операционными рисками для поставщиков платежных услуг.