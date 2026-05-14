Переводы ФЛП и компаний ограничат до 5 млн грн: что изменится с августа

гривны
ФЛП и компании под новыми лимитами: банки готовят масштабные изменения / Depositphotos

Украинские банки готовят новые лимиты на денежные переводы для ФЛП и юридических лиц. Согласно проекту обновленного меморандума о прозрачности рынка платежных услуг, уже с августа 2025 могут ввести месячные ограничения до 5 млн грн для бизнеса с последующим их пересмотром через несколько месяцев.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на проект меморандума, с которым ознакомилось агентство "Интерфакс-Украина".

Лимиты на переводы перепишут

Украинские банки в рамках Меморандума о прозрачности рынка платежных услуг готовят расширение действующих ограничений на денежные переводы. Если раньше лимиты касались переводов физических лиц, то с августа их планируют распространить также на вновь и спящие счета физических лиц-предпринимателей и юридических лиц.

Согласно проекту обновленного меморандума, который планируют подписать в ближайшее время, предусмотрено поэтапное введение ограничений:

Первый этап:

  • ФЛП 2-й и 3-й групп — до 3 млн грн в месяц;
  • ФЛП 1-й группы - до 600 тыс. грн в месяц;
  • Юридические лица – до 5 млн грн в месяц.

Второй этап (через три месяца, ориентировочно в ноябре):

  • ФЛП 2-й и 3-й групп - до 1 млн грн в месяц;
  • ФЛП 1-й группы - до 400 тыс. грн в месяц;
  • Юридические лица – до 1 млн грн в месяц.

Обновленная редакция меморандума также предусматривает усиление мер по противодействию мошенничеству и расширению обмена информацией между банками о подозрительных клиентах.

Как изменялись правила переводов

Ранее Национальный банк Украины ввел временные ограничения на исходящие переводы между счетами физических лиц, действующих с 1 октября 2024 сроком на шесть месяцев. Впоследствии банки ужесточили регулирование в рамках Меморандума о прозрачности рынка платежных услуг, установив с 1 февраля 2025 года дифференцированные лимиты:

  • 50 тыс. грн для клиентов с высоким уровнем риска без подтвержденных доходов;
  • 150 тыс. грн для клиентов со средним и низким уровнем риска.
  • С 1 июня 2025 г. этот порог был снижен до 100 тыс. грн.

В указанные ограничения включаются не только P2P-переводы, но и операции по реквизитам IBAN.

В то же время декларировалось, что банки могут смягчать установленные лимиты при внедрении реестра дропов и системы автоматизированной верификации доходов клиентов. Однако принятие соответствующего законодательства, необходимого для запуска таких механизмов, затягивается.

Напомним, в 2025 году украинцы получили более 8 млрд долларов через банки и платежные системы, при этом внутренние переводы составили 1,3 трлн грн, а международные – более 2,5 млрд долларов. Лидерами стали PrivatMoney, Western Union и RIA.

Автор:
Ольга Опенько