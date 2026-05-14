Перекази ФОП і компаній обмежать до 5 млн грн: що зміниться з серпня

Українські банки готують нові ліміти на грошові перекази для ФОП та юридичних осіб. Згідно з проєктом оновленого меморандуму про прозорість ринку платіжних послуг, уже з серпня 2025 року можуть запровадити місячні обмеження до 5 млн грн для бізнесу з подальшим їх переглядом через кілька місяців.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на проєкт меморандуму, з яким ознайомилося агентство "Інтерфакс-Україна".

Ліміти на перекази перепишуть

Українські банки у межах Меморандуму про прозорість ринку платіжних послуг готують розширення чинних обмежень на грошові перекази. Якщо раніше ліміти стосувалися переказів фізичних осіб, то з серпня їх планують поширити також на новостворені та "сплячі" рахунки фізичних осіб-підприємців і юридичних осіб.

Згідно з проєктом оновленого меморандуму, який планують підписати найближчим часом, передбачено поетапне запровадження обмежень:

Перший етап:

ФОП 2-ї та 3-ї груп — до 3 млн грн на місяць

ФОП 1-ї групи — до 600 тис. грн на місяць.

Юридичні особи — до 5 млн грн на місяць.

Другий етап (через три місяці, орієнтовно в листопаді):

ФОП 2-ї та 3-ї груп — до 1 млн грн на місяць.

ФОП 1-ї групи — до 400 тис. грн на місяць.

Юридичні особи — до 1 млн грн на місяць.

Оновлена редакція меморандуму також передбачає посилення заходів із протидії шахрайству та розширення обміну інформацією між банками щодо підозрілих клієнтів.

Як змінювалися правила переказів

Раніше Національний банк України запровадив тимчасові обмеження на вихідні перекази між рахунками фізичних осіб, які діють із 1 жовтня 2024 року строком на шість місяців. Згодом банки посилили регулювання в межах Меморандуму про прозорість ринку платіжних послуг, встановивши з 1 лютого 2025 року диференційовані ліміти:

50 тис. грн для клієнтів із високим рівнем ризику без підтверджених доходів;

150 тис. грн для клієнтів із середнім і низьким рівнем ризику.

З 1 червня 2025 року цей поріг було знижено до 100 тис. грн.

До зазначених обмежень включаються не лише P2P-перекази, а й операції за реквізитами IBAN.

Водночас декларувалося, що банки можуть пом’якшувати встановлені ліміти за умови впровадження реєстру дропів і системи автоматизованої верифікації доходів клієнтів. Проте ухвалення відповідного законодавства, необхідного для запуску таких механізмів, наразі затягується.

Нагадаємо, у 2025 році українці отримали понад 8 млрд доларів через банки та платіжні системи, при цьому внутрішні перекази склали 1,3 трлн грн, а міжнародні – понад 2,5 млрд доларів. Лідерами стали PrivatMoney, Western Union та RIA.