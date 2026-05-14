Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

-0,00

EUR

51,50

--0,14

Готівковий курс:

USD

43,90

43,83

EUR

51,80

51,60

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Перекази ФОП і компаній обмежать до 5 млн грн: що зміниться з серпня

гривні
ФОП і компанії під новими лімітами: банки готують масштабні зміни / Depositphotos

Українські банки готують нові ліміти на грошові перекази для ФОП та юридичних осіб. Згідно з проєктом оновленого меморандуму про прозорість ринку платіжних послуг, уже з серпня 2025 року можуть запровадити місячні обмеження до 5 млн грн для бізнесу з подальшим їх переглядом через кілька місяців. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на проєкт меморандуму, з яким ознайомилося агентство "Інтерфакс-Україна".

Ліміти на перекази перепишуть

Українські банки у межах Меморандуму про прозорість ринку платіжних послуг готують розширення чинних обмежень на грошові перекази. Якщо раніше ліміти стосувалися переказів фізичних осіб, то з серпня їх планують поширити також на новостворені та "сплячі" рахунки фізичних осіб-підприємців і юридичних осіб.

Згідно з проєктом оновленого меморандуму, який планують підписати найближчим часом, передбачено поетапне запровадження обмежень:

Перший етап: 

  • ФОП 2-ї та 3-ї груп — до 3 млн грн на місяць
  • ФОП 1-ї групи — до 600 тис. грн на місяць.
  • Юридичні особи — до 5 млн грн на місяць.

Другий етап (через три місяці, орієнтовно в листопаді):

  • ФОП 2-ї та 3-ї груп — до 1 млн грн на місяць.
  • ФОП 1-ї групи — до 400 тис. грн на місяць.
  • Юридичні особи — до 1 млн грн на місяць.

Оновлена редакція меморандуму також передбачає посилення заходів із протидії шахрайству та розширення обміну інформацією між банками щодо підозрілих клієнтів.

Як змінювалися правила переказів

Раніше Національний банк України запровадив тимчасові обмеження на вихідні перекази між рахунками фізичних осіб, які діють із 1 жовтня 2024 року строком на шість місяців. Згодом банки посилили регулювання в межах Меморандуму про прозорість ринку платіжних послуг, встановивши з 1 лютого 2025 року диференційовані ліміти:

  • 50 тис. грн для клієнтів із високим рівнем ризику без підтверджених доходів;
  •  150 тис. грн для клієнтів із середнім і низьким рівнем ризику. 
  • З 1 червня 2025 року цей поріг було знижено до 100 тис. грн.

До зазначених обмежень включаються не лише P2P-перекази, а й операції за реквізитами IBAN.

Водночас декларувалося, що банки можуть пом’якшувати встановлені ліміти за умови впровадження реєстру дропів і системи автоматизованої верифікації доходів клієнтів. Проте ухвалення відповідного законодавства, необхідного для запуску таких механізмів, наразі затягується.

Нагадаємо, у 2025 році українці отримали понад 8 млрд доларів через банки та платіжні системи, при цьому внутрішні перекази склали 1,3 трлн грн, а міжнародні – понад 2,5 млрд доларів. Лідерами стали PrivatMoney, Western Union та RIA.

Автор:
Ольга Опенько