Нові ліміти на P2P-перекази: які суми можна надсилати з картки на картку

Ще у 2024 році Нацбанк запровадив обмеження на банківські перекази для фізичних осіб. Метою такого рішення стала насамперед боротьба з “дропами”, що передають свої реквізити третім особам для приховування незаконних транзакцій. За менш ніж рік законодавчі вимоги щодо лімітів на грошові операції кілька разів змінювалися. Тож з’ясуймо, які правила є чинними станом на сьогодні та які інструменти варто обирати для здійснення P2P-переказів.

Підстави запровадження та актуальні суми лімітів

Перше обмеження у розмірі 150 000 грн на місяць, затверджене постановою НБУ № 102 від 27 серпня 2024 року, набуло чинності з 1 жовтня. Вимога діяла впродовж 6 місяців, стосувалася лише транзакцій між картками та не поширювалася на перекази за IBAN.

У грудні 2024-го Нацбанк уклав Меморандум щодо забезпечення прозорості платіжних послуг з чотирма найбільшими комерційними банками, пізніше до угоди приєдналася низка інших фінустанов, а також сервіси Nova Pay та Rozetka Pay. Умови документа, що набрав чинності в лютому 2025 року, є значно жорсткішими порівняно з обмеженнями, запровадженими раніше. Його норми застосовуються до транзакцій в IBAN-форматі.

Якщо клієнт не має підтвердженого доходу, банк встановлює обмеження на вихідні транзакції на суму:

100 000 грн (до 1 червня було 150 000 грн) на місяць — для клієнтів середнього і низького рівня ризиків;

50 000 грн — для високоризикових осіб, що так чи інакше пов’язані з країнами-агресорами, офшорами, підозрювані у відмиванні коштів тощо.

У разі перевищення заявлених сум банк має право заблокувати картку. Для збільшення лімітів необхідне підтвердження походження коштів або факт зайняття волонтерською діяльністю.

Як швидко і безпечно переказати кошти на картку

Карткові перекази між фізособами можуть здійснюватися:

через касу банку;

в терміналі самообслуговування;

в застосунку фінустанови — емітента картки платника;

через перевірений онлайн-сервіс переказу , зокрема Portmone.

Переказати кошти рідним чи друзям за допомогою Portmone можна в будь-який час доби. Процедура дуже проста.

Виберіть у меню на сайті чи в мобільному застосунку потрібну функцію. Введіть дані власної картки (16-значний номер, код CVV/CVC і термін дії) та номер картки отримувача. У разі вибору платежу через Google Pay або Apple Pay інформація підтягується автоматично. Вкажіть суму, своє ім’я та прізвище, натисніть "Переказати".

Кошти на рахунок адресата зазвичай надходять майже миттєво. Послуга доступна зареєстрованим і незареєстрованим клієнтам.

Якщо отримувач налаштував у банківському застосунку відповідну функцію, переказ може бути здійснений за номером телефону. Після його введення відправник має побачити ім’я адресата і назву банку, що випустив його картку, що унеможливлює припущення помилки. Люди, котрі очікують переказу від інших осіб, мають змогу нагадати їм про це, надіславши через Portmone відповідне сповіщення на email. Отже, використання зручних функцій та можливостей платформи здатне спростити виконання багатьох завдань, пов’язаних з фінансовими розрахунками.